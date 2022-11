Violenza sessuale fra Cittiglio e Laveno in treno: assolto

Assolto per non aver commesso il fatto: l’accusa era di violenza sessuale per molestie denunciate nel 2012 da una ragazza che aveva riferito di essere stata molestata pesantemente sul treno fra Cittiglio e Laveno Mombello.

Il fatto secondo l’accusa avvenne dieci anni fa ai danni di una sedicenne e l’accusato è un uomo che al momento dei fatti aveva 20 anni. (LEGGI L’ARTICOLO)

«Quando è scesa dal treno con noi piangeva ci ha raccontato di essere stata baciata e costretta a toccarlo», avevano raccontato le amiche della vittima.

Ma le ricostruzioni in aula di quanto avvenuto non sono state valutate credibili e l’imputato qualche giorno fa è stato assolto per non aver commesso il fatto.