Violenza sulle donne, la mostra “Scarpe rosse” a Castiglione Olona

“Scrivo per raccontare la mia storia difficile. All’inizio pensavo fosse un grande amore, ma il mio idillio di è trasformato in un incubo a causa di mio marito. Per fortuna ho trovato la forza di andare avanti, grazie al mio migliore amico e ai miei meravigliosi figli“.

È uno dei tanti messaggi che impreziosiscono una delle opere d’arte presenti a Palazzo Branda Castiglioni nella mostra “Scarpe rosse“, che fino al prossimo 4 dicembre impreziosirà i locali del prestigioso edificio castiglionese.

Fra le installazioni presenti, anche il riferimento a “Casa Pierangela“, lo spazio dove potranno essere accolte donne vittime di maltrattamenti e soprusi, recentemente inaugurata al Castello di Monteruzzo.

Questi i dettagli della mostra: