Visioni del verde: il parco Bassetti nelle opere di Giuseppe Proverbio

Un piccolo mondo accogliente, quasi familiare, cangiante a seconda dei punti e delle stagioni: è il Parco Bassetti, il più ampio e amato dei parchi di Gallarate, creato quarant’anni fa con grande lungimiranza, valorizzando il verde sul “gradino morenico”, là dove la pianura s’increspa nelle prime colline.

È proprio il parco Bassetti il protagonista della mostra di pittura allestita alla sede della Pro Loco di Gallarate, in vicolo del Gambero 10, nel centro storico della città. La mostra allinea una ventina di opere di Giuseppe Proverbio, pittore gallaratese scomparso due anni fa. Sfumature di verde, nuance autunnali portano allo scoperta di un ambiente che è, per molti gallaratesi, familiare, annidato nella memoria.

Ad accompagnare i quadri firmati GiPro, in un viaggio anche emozionale, ci sono alcune poesie.

La mostra è stata inaugurata il 5 novembre alla presenza di Sylvia Proverbio Roberts, vedova del pittore che è stato anche presidente dell’Associazione Artistica 3 A ed era nel Comitato del Premio Città di Gallarate.

La mostra è visitabile lunedì, martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 18.30; giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30; sabato dalle 9.00 alle 14.00.