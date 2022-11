Visita guidata alla mostra su Carola Mazot a Busto

La curatrice Maria Clara Bosello terrà una visita guidata della mostra “Carola Mazot. La fragilità e la forza”: appuntamento domenica 20 novembre alle ore 16.00.

Ospitata presso gli spazi espositivi delle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna fino al 27 novembre, la mostra, patrocinata dal Museo della Permanente di Milano e dal Comune di Busto Arsizio, è una retrospettiva dell’artista scomparsa nel 2016.

“Un percorso in cui ciascuno non mancherà di ritrovarsi, scandito dal passaggio stilistico dal figurativo all’astratto, in cui siamo presi presi per mano e guidati dai contributi di illustri critici” afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli a proposito della mostra.

La partecipazione alle visite è gratuita, con prenotazione obbligatoria da effettuare su piattaforma Eventbrite, fino ad esaurimento dei posti disponibili, a questo link.