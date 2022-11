Vita da pescatore, nuova edizione del libro di Giorgetti “Confesso che ho pescato”

Sarà presentato al Chiostro di Voltorre a Gavirate, il 10 dicembre 2022. Un’occasione per celebrare i 100 anni della Cooperativa dei Pescatori del Lago di Varese

“Confesso che ho pescato” (una storia del cuculo): torna, in un’edizione arricchita da nuove storie, l’opera firmata da Ernesto Giorgetti. Giorgetti racconta il suo ingresso, intorno agli anni 50, nel mondo dei pescatori svelandoci dettagli, oggi impensabili, sulle modalità di nascita della pesca di professione sul lago di Varese. (nella foto Ernesto Giorgetti al firmacopie della prima edizione)

Il libro sarà presentato al Chiostro di Voltorre a Gavirate, il 10 dicembre 2022 a partire dalle ore 17.30. Un’occasione per celebrare i 100 anni della Cooperativa dei Pescatori, ma soprattutto per ascoltare racconti di vita del nostro territorio ormai quasi del tutto persi fra i ricordi. Racconti che risultano tuttavia molto attuali e ci consentono di riscoprire il vero significato dell’attenzione all’ambiente e del rispetto per le fatiche dell’uomo.

L’evento è promosso dal comune di Gavirate con il patrocinio dell’Associazione dei Comuni Rivieraschi.