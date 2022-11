“Vola alto” il riassunto in video della bella giornata alla basilica di San Vittore

Il riassunto in pillole di una giornata speciale: quella di “Vola Alto” l’iniziativa che ha portato davanti al Bernascone oltre mille sciarpe per finanziare la nuova casa sant’Antonio per i minori.

Gli organizzatori ringraziano tutti per la calorosa accoglienza, e ricordano che ci sono ancora 500 sciarpe disponibili: si possono recuperare alla sede di Varese in Maglia, al piano – 2 del centro commerciale Le Corti nei giorni di mercoledì e giovedì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30. Per altri orari o ulteriori informazioni chiamare il 348.3628960.

Il video è di Mimmo “Urbex” Amerelli.