I voti al Varese: una domenica da dimenticare per tanti

Il Varese perde in casa 2-1 contro il Sona, arrivato a Masnago da ultimo in classifica. Un risultato frutto di una prestazione non sufficiente da parte di tanti biancorossi. Due le note positive: il ritorno in campo di Gianluca Piccoli e il gol di Roberto Cappai. Tutto il resto però è da rivedere, sia per forma, sia per contenuto.

I VOTI

MOLERI 5,5: Non deve fare grandi parate. Prende due gol e sul secondo parte in ritardo, convinto che la palla fosse uscita

PREMOLI 4,5: Sbaglia davvero tanto, sia in fase difensiva, sia con la palla tra i piedi. Brutta domenica

MAPELLI 5,5: Senza Monticone perde le distanze e soffre più di quanto fosse in preventivo

PARPINEL 5: Continua a faticare in questa stagione. Anche oggi palesa insicurezza che si trasformano in errori

TRUOSOLO 5,5: Non il peggiore della difesa e si vede anche in attacco. Anche lui però non ne esce bene

GAZO 6: Fascia di capitano al braccio, ci mette cuore, ma anche lui oggi sbaglia parecchio

Piraccini 5,5: Entra nel finale ma non riesce a mettere in pratica le giocate che gli chiede De Paola

BIGINI 5,5: Tanta corsa ma anche tanta confusione

Pinto 5: Si vede poco e male. Tocca diversi palloni ma non riesce a dare significato alle sue giocate

DISABATO 5,5: Dopo pochi secondi mette davanti alla porta Pastore, che però sbaglia. Nel primo tempo fa belle giocate, poi però nella ripresa non si vede quasi più

Piccoli 5,5: La nota positiva è rivederlo in campo, la condizione non può essere la migliore e questa non era la partita ideale per riprendere confidenza con il campo

GOFFI 5,5: Qualche buona giocata, ma poco altro. Alterna buoni tocchi a palle perse con poco senso

Cappai 6: Una delle poche note positive di giornata è il suo gol. Speriamo sia l’inizio della ripresa

FERRARIO 5,5: Viene servito poco e maluccio. Fa quel che può ma oggi non è giornata

PASTORE 5: Sbaglia dopo pochi secondi la migliore occasione costruita dal Varese e probabilmente sente l’errore perché per il resto della partita si fa fatica a trovare delle giocate positive