I voti al Varese: Ferrario croce e delizia, Gazo corre per due

Il Varese perde 2-1 a Villa d’Almè contro il Villa Valle al termine di una gara nella quale succede davvero di tutto. Avanti con Ferrario, i biancorossi restano in 10 per l’espulsione di Monticone e vengono ribaltati e nel recupero sbagliano un rigore sempre con il bomber, che questa volta tradisce.

I VOTI

MOLERI 6,5: Incolpevole sui gol, bravo nelle uscite alte e a dare sicurezza alla difesa

PREMOLI 6: Tanti contrasti vinti, ma gli manca un po’ di lucidità in spinta. L’unica volta che affonda il Varese trova il gol, poi però cambia la gara

MAPELLI 6,5: Di testa le prende tutte e ci mette la gamba anche in area di rigore per il rigore nel recupero del secondo tempo

MONTICONE 5,5: Spende forse troppo leggermente il primo giallo, sull’occasione del rigore ed espulsione usa le maniere forti ma gli va male

TRUOSOLO 6: Prestazione di alti e bassi, con qualche buona discesa e altri errori elementati. La sufficienza se la guadagna in fase difensiva, dove è sempre attento

GAZO 7: Corre per uno in più e anche per questo il Varese non soffre più di tanto l’inferiorità numerica

Goffi s.v.: Dento nel finale, si vede poco

MALINVERNO 6: Gioca a testa alta i primi minuti, poi lascia il campo per il cambio tattico con Parpinel dopo l’espulsione di Monticone

Parpinel 6: Si mette l’elmetto in testa e bada al sodo. Respinge quasi tutto

PIRACCINI 6: Gli manca sempre un po’ di qualità negli ultimi 20 metri. Per il resto lotta in mediana

Disabato 6: Ci mette voglia ma non precisione. Poteva forse entrare prima, ma col senno di poi…

SCARPA 6: Bravo e intelligente nell’assist per l’1-0, poco convinto nel finale di primo tempo quando non dà forza al destro sprecando un’ottima occasione

Foschiani 6: Dà corsa e sostanza per il finale

FERRARIO 6,5: Un gol dei suoi, da grande attaccante, poi una gara di lotta fino al rigore sbagliato. Prova la soluzione di potenza ma gli va male e anche un po’ di sfortuna con la palla deviata prima dal portiere e poi dalla traversa

PASTORE 6,5: Ha ragione De Paola quando dice che è l’unico biancorosso capace di saltare l’uomo. Oggi però è anche diligente quando la squadra si trova in inferiorità numerica