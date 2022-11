“Water For Future”, nelle scuole del Varesotto un concorso dedicato all’acqua

“Water For Future” è la nuova iniziativa promossa dal Comitato Scientifico Green School indirizzata alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Varese, realizzata con il contributo di Alfa srl e la collaborazione della Riserva della Biosfera “Ticino Val Grande Verbano”.

Si tratta di un concorso che prevede la realizzazione da parte degli studenti di video o fotoreportage focalizzati sugli effetti che i cambiamenti climatici recenti hanno sul nostro territorio e in particolare come stanno agendo su una delle risorse più importanti del nostro pianeta, l’acqua, per cercare di sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche ambientali e sulle criticità specifiche del nostro territorio. Allo stesso tempo, il concorso vuole far emergere l’importanza che l’adozione di buone pratiche (creazione zone umide, de impermeabilizzazione e riduzione del consumo di suolo, raccolta acque piovane, corretta gestione dell’uso dell’acqua in agricoltura e ricarica della falda…) potrebbe avere per limitare gli effetti di tali cambiamenti.

Al concorso potranno partecipare le singole classi oppure gruppi di studenti della stessa classe, presentando entro il 25 aprile 2023 reportage video o fotografici realizzati nel corso dell’anno scolastico. Sarà possibile aderire compilando e inviando il modulo di iscrizione entro e non oltre il 31 gennaio 2023. Iscrizioni qui: bit.ly/waterforfuturevarese

Le foto e i video in concorso verranno pubblicati sul canale Instagram del Programma Green School e gli utenti potranno dare la loro preferenza ai lavori che riterranno migliori dalla fine di aprile 2023 al 21 maggio 2023.

I 10 reportage fotografici e i 10 reportage video che avranno ottenuto più like verranno sottoposti ad una commissione di valutazione che decreterà i vincitori. La premiazione si terrà il 5 giugno 2023, in occasione Festa della sostenibilità Green

School. Le classi vincitrici saranno premiate con un contributo di euro 500 destinato all’acquisto di attrezzature didattiche e una visita didattica presso il Joint Research Centre della Commissione Europea di Ispra (VA).

Il regolamento completo è disponibile all’indirizzo bit.ly/waterforfutureregolamento.