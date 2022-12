42 trattori per l’albero di Natale agricolo di Ranco

Nella serata di domenica 18 dicembre presso l’azienda agricola Robustelli Enrico di Ranco si sono ritrovati gli agricoltori della zona per creare l’albero di Natale con i propri mezzi.

Cesare Robustelli detto “la minavagante” sui social, col passa parola e chiamate in una settimana ha radunato 42 trattori e 150 persone.

Alle 18.30 circa sono state accese tutte le luci e lampeggianti dei trattori così che dall’alto si vedesse la forma dell’albero di Natale illuminata.

«Un grande grazie va a tutti i participanti in particolare agli agricoli e agricole che sempre immersi nel duro lavoro della campagna e animali, trovano il momento anche per far festa e dedicare un buon natale a tutti alternativo», commenta Cesare Robustelli di Ranco.