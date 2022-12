Il 6 gennaio alla Chiesa della Madonnina di Biumo l’ultima tappa del “Viaggio dei Re Magi”

Torna nei quartieri di Varese “Il viaggio dei Re Magi”, come ogni anno organizzato da Aps Drao, in collaborazione con Coopuf Iniziative Culturali.

Un’iniziativa pensata per sensibilizzare circa il senso del dono di Natale che accompagna l’avvento di Gesù che nasce povero. Il dono dei magi intende evocare quello offerto a Gesù dai saggi di Oriente e accogliere i doni di alimenti per i bisognosi in ogni tappa.

Ogni anno, nel percorso dei magi nei quartieri, è protagonista un significato importante: nel 2019 il tema fu l’integrazione e l’inter-cultura che ha visto protagonisti i magi di differenti culture i quali davano voce a testi sulla diversità e sull’ospitalità; nel 2020 è stata data voce agli elementi della natura per la salvaguardia dell’ambiente; nel 2021 i magi erano sacerdotesse che raccontavano il senso dell’accudimento e della maternità; quest’anno i protagonisti sono i bambini, i protagonisti futuro che sono stati invitati a scrivere pensieri di buon auspicio per il futuro.

I Magi quest’anno nella prima data prevista a Capolago sono stati fermati dal maltempo che ha impedito la festa prevista con zampognari e magi nell’oratorio. La prima tappa è stata, dunque, a Sant’Ambrogio accompagnati dalla musica degli zampognari che armonizzano la magia del Natale trasportandoci nell’infanzia più antica e genuina anche negli occhi sorridenti e nostalgici dei più anziani. In occasione della Festa di Sant’Ambrogio in Strada, gli allievi della scuola Canetta hanno portato il loro contributo con frasi da loro scritte e la salumeria di S Ambrogio come ogni anno ha fatto dono di alimenti, i musicisti hanno allietato con canti a tema natalizio il prosieguo della serata attorniati da spettatori in un clima semplice e riscaldati da ceppi di legno infuocato. La seconda tappa a Bregazzana dove la comunità ci ha accolto con grande affetto e allegria e un pacco di alimenti.

Tra i lavoretti e le frasi dei bambini, qualcuno ha scritto di pace qualcuno di guerra e di solidarietà , tra i bigliettini una bambina ha scritto: «Non si deve mai dire tanto non possiamo farci niente perché ognuno con il suo piccolo contributo e la volontà può fare qualcosa». Gli organizzatori, ogni anno dimostrano di crederci e così ripropongono l’evento del Dono dei Magi per donare ai bisognosi insieme a chi crede nell’importanza della solidarietà .

L’ultima tappa è il 6 gennaio il giorno dell’Epifania e ci auguriamo di incontrare molte persone ad ascoltare i musici e i racconti di natale con i bambini che possano omaggiare altre frasi di buon auspicio; e ci auguriamo anche che molti vogliano provare la gioia di donare. Noi raccoglieremo gli alimenti sul carretto per i bisognosi, in viaggio verso le Suore della Riparazione di via B. Luini.

Appuntamento alle ore 16 presso la Chiesa della Madonnina in Prato a Biumo inferiore.