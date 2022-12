Il 6 gennaio tutti in sella per la prima pedalata cicloturistica del 2023

Il ciclismo nel Varesotto riprende da Gavirate il giorno dell’Epifania. I dirigenti di Ciclovarese, l’associazione che promuove il ciclismo cicloturistico e giovanile nella provincia di Varese con diverse iniziative, hanno infatti invitato i ciclisti ad una pedalata spontanea attorno al lago di Varese con partenza da Gavirate.

Con il Gruppo Sportivo Contini e la Società Ciclistica Orinese che cureranno l’aspetto tecnico la mattinata ciclistica prevede il ritrovo presso la Pasticceria Veniani, in Piazza Matteotti 4, dalle ore 9 e a seguire la partenza libera per percorrere la strada che costeggia il lago di Varese, in senso orario, prima di fare ritorno a Gavirate dopo circa 30 chilometri.

Contributo di partecipazione Euro 5, a tutti pacco gara, caffè e Brutto&Buono. Premio per il gruppo più numeroso.

A Gavirate ci sarà inoltre l’opportunità di ammirare il Presepe del Ciclismo ed iniziare un percorso ciclistico che proseguirà nella cittadina dei “Brutti e Buoni” il prossimo mese di febbraio, nella giornata di domenica 12, con la classica Pedalata di San Valentino, un evento che vanta oltre quarant’anni di tradizione che ricorderà per il secondo anno Bruno Bertagna e che proprio il 6 gennaio vedrà l’apertura delle iscrizioni.

Per info: ciclovarese2022@gmail.com