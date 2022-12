Abiti lunghi eleganti PINKO: tendenze 2022-2023

Quando si parla di eleganza PINKO ha sempre una marcia in più. Tra gli abiti lunghi eleganti presenti nella nuova collezione vi sono capi capaci di far sentire ogni donna femminile, sensuale ed estremamente chic in ogni occasione. Le più romantiche punteranno sicuramente su pizzo e raso, oppure sulla maglia. Le donne dall’anima più rock, invece, non potranno resistere agli abiti lunghi eleganti in jacquard bagnato o in laminato.

Come creare il proprio outfit? Cosa indossare a seconda delle varie occasioni? Qual è il miglior tessuto? In questo articolo cercheremo di dare risposta a tutte queste domande, affinché non sbagliate mai il vostro look. Ma vi sveleremo fin da subito un segreto: che voi indossiate abiti lunghi eleganti oppure gli irresistibili abiti corti eleganti firmati PINKO, con questo brand non si sbaglia proprio mai!

Abiti lunghi eleganti: pizzi e trasparenze per le più romantiche e sensuali

Un maxi abito in pizzo è sicuramente, tra tutti gli abiti lunghi eleganti proposti da PINKO, uno dei capi che più si adatta alle donne romantiche e sensuali che vogliono esprimere appieno il loro carattere e vivere la vita sognando ad occhi aperti. Questo tipologia di abito, al contrario di altri abiti eleganti e lunghi, riesce ad esaltare la figura femminile in un gioco di vedo e non vedo che rimane estremamente chic, che dona a chi lo indossa un look estremamente glam sia in occasioni diurne che serali. Un esempio? Si può indossare per un pranzo con la famiglia in un locale estremamente elegante, ma anche per un evento in centro città o un aperitivo di lavoro.

Quando arriva la Primavera, è bene puntare tutto su leggerezza e colore: con gli abiti monospalla con fiori macro, per esempio, oppure con i modelli in raso con fiocco. Quest’ultima tipologia di capo si adatta benissimo alle grandi occasioni. Sicuramente è uno dei must have tra gli abiti da cerimonia insieme all’abito lungo in taffeta o all’abito elegante in faille tecnico. Che dire degli abiti lunghi eleganti con volant? Sono sicuramente estremamente sexy, romantici, sensuali, femminili. Ma soprattutto davvero chic. Ideali per una cerimonia importante. Indossandoli ci si può già immaginare sul tappeto rosso mentre tutto intorno i paparazzi sono pronti a scattare foto su foto.

Abiti lunghi eleganti dall’anima rock: quali scegliere?

Tra gli abiti lunghi eleganti della nuova collezione di PINKO, quello in maglia con cut out è sicuramente il più rock. Quando indossarlo? Una cena a lume di candela con la persona amata, un incontro di lavoro, ma anche una riunione importante o semplicemente un evento presso una galleria d’arte o l’inaugurazione di un nuovo negozio nel centro cittadino.

Le anime più rock possono poi puntare su altri capi super trendy. Quali? L’abito lungo con borchie, l’abito lungo con rete shiny o l’abito lungo animalier laminato. Con quest’ultimo sarà impossibile passare inosservate. I parti più chic, dove è anche prevista la presenza di un deejay, sono sicuramente l’occasione ideale per sfoggiarli.

Perché non puntare anche su abiti corti eleganti?

Per tutte le donne a cui non piacciono gli abiti lunghi eleganti e per tutte coloro che vogliono mettere in risalto le proprie gambe ed essere estremamente sexy, PINKO ha ideato bellissimi abiti corti eleganti adatti alle occasioni più importanti. Un esempio? Anche in questo caso c’è solo l’imbarazzo della scelta. Il mini abito full paillettes con schiena scoperta è super sexy, elegante e glam. Si tratta di un capo pronto a finire in moltissimi guardaroba perché dotato di un proprio fascino che lo rende irresistibile. Quando indossarlo? Quando si vuole brillare di luce propria e lasciare tutti a bocca aperta puntando tutto sulle proprie forme e sul proprio fisico asciutto e slanciato. Sempre per la sera, e per i grandi eventi mondani, ci sono gli abiti corti con maxi fiocco davanti e gli elegantissimi abiti corti monospalla con rosa.

Cosa indossare di giorno? L’abito in maglia con trecce! Tra tutti gli abiti corti eleganti, infatti, è uno di quei capi da indossare anche di giorno perché rende ogni donna super chic: sia per le riunioni a scuola con i professori dei propri figli, sia per un colloquio di lavoro, sia per un incontro importante in un locale in centro.