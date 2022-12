Accoltellato in piazza San Lorenzo a Gallarate: ferito un giovane di 24 anni

(Immagine di repertorio)

È ricoverato in condizioni critiche il giovane di 24 anni accoltellato nella serata di ieri a Gallarate, in piazzaSan Lorenzo. Erano circa le 21.30 quando è stato richiesto l’intervento per l’aggressione.

I soccorritori del 118 hanno trovato il ventiquattrenne in condizioni serie e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Gallarate per essere sottoposto alle cure dei sanitari che hanno ridimensionato l’allarme. La prognosi è di 7 giorni.

Sul grave fatto indaga il commissariato che sta ricostruendo la vicenda individuando il responsabile. Al vaglio tutte le possibili ipotesi dalla lite per futili motivi al regolamento di conti.