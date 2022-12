Accordo tra FAI e Coop Lombardia: una card per sostenere il patrimonio storico italiano

Il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) e Coop Lombardia hanno annunciato una importante collaborazione che prenderà il via il 19 dicembre e resterà attiva sino al 30 settembre del 2023. In tutti i punti vendita della regione infatti, sarà possibile sostenere il FAI attraverso la card “FAI per l’Italia” del valore di 5 euro.

Il possesso della card consentirà di avere un ingresso omaggio – a fronte di un biglietto acquistato – per visitare uno dei Beni FAI situati su tutto il territorio nazionale. Nel Varesotto i beni curati dalla Fondazione sono Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (foto in alto), Villa Panza a Varese, il Monastero di Torba a Gornate Olona e, a breve, Casa Macchi a Morazzone.

I contributi raccolti nell’ambito di questa nuova iniziativa verranno interamente devoluti all’attività di missione del FAI, per la tutela e valorizzazione dell’inestimabile patrimonio storico, artistico e naturalistico che l’Italia custodisce. «Coop Lombardia opera a vantaggio dei consumatori e dell’ambiente, lavorando ogni giorno nel supporto di progetti di sostenibilità – spiegano i dirigenti della azienda cooperativa – Per noi è importante affiancare la Fondazione sostenendone l’attività e la mission allo scopo di rendere il patrimonio artistico e naturalistico italiano sempre più fruibile ai nostri soci e clienti, tutelandolo per le generazioni future».