Accordo sui frontalieri, l’iter prosegue alle commissioni del Senato

Prosegue l’iter di ratifica dell’accordo tra Italia e Svizzera sulla tassazione dei lavoratori frontalieri. Attualmente il testo è all’esame del Senato.

La prossima tappa sarà quella di martedì 6 dicembre quando le commissioni riunite 3ª (Affari Esteri e Difesa) e 6a (Finanze e Tesoro) hanno in programma l’avvio dell’esame del disegno di legge (ddl n. 376 di ratifica degli Accordi Italia-Svizzera in materia di lavoratori frontalieri e doppie imposizioni).

Riferiranno alla Commissione i senatori Spagnolli (3ª) e Borghesi (6ª). Per poter entrare in vigore il primo gennaio 2023, come era nei piani, la ratifica dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno.

Nei giorni scorsi anche Silvana Snider, consigliera del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, è intervenuta in merito ai contenuti dell’accordo fiscale precisando nuovamente che le nuove norme riguarderanno soltanto i “nuovi frontalieri”. Su quest’ultimo punto si era espresso anche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che proprio a Varese ha ricevuto alcuni giorni fa il ministro delle finanze svizzero Ueli Maurer.