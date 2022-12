Nuovo riconoscimento per la Medicina interna dell’Ospedale di Circolo di Varese

La Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia ha riconosciuto l’Ospedale di Circolo, ed in particolare la struttura di Medicina interna, diretta dal Prof. Francesco Dentali, come sede della Scuola avanzata SIUMB di Eco-Color Doppler.

A coordinare il progetto, il Dottor Igor Giarretta che, coadiuvato dalle dottoresse Daniela Mastroiacovo, Alessandra Mazziotti, Eleonora Nicolini, Sara Speroni, dal dottor Nicolò Tandurella e con il prezioso supporto del Dottor Guido Bonoldi (referente regionale SIUMB), costituirà il “corpo docente” del percorso formativo.

ASST Sette Laghi, ha ottenuto questo prestigioso riconoscimento in virtù della intensa attività ecografica normalmente erogata dall’Unità di Medicina Interna e delle riconosciute competenze dei suoi specialisti in ecografia vascolare.

La SIUMB (Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia – www.siumb.it), fondata nel 1982 a Bologna, è una società multidisciplinare comprendente varie figure di specialisti, quali internisti, radiologi, chirurghi, gastroenterologi, infettivologi, e medici di base, che stimola e sviluppa studi sull’applicazione degli ultrasuoni nell’ambito della Medicina e della Biologia.

Le scuole SIUMB hanno come finalità l’apprendimento e l’approfondimento teorico e pratico dell’ecografia clinica per il conseguimento delle competenze necessarie alla corretta esecuzione dell’esame ecografico, secondo le attuali linee guida delle Società scientifiche nazionali ed internazionali.

Nel dettaglio, la Scuola di Ecografia SIUMB dell’ASST-Sette-Laghi prevede una formazione specialistica avanzata nelle metodiche di Eco Color Doppler vascolare periferico e del distretto addominale. Il percorso formativo permette di acquisire non solo conoscenze sull’utilizzo degli ultrasuoni nell’ambito delle diverse applicazioni cliniche, ma anche di apprendere la metodologia di esecuzione delle prestazioni eseguendo, in ambito di tutoraggio, indagini ecografiche su pazienti sotto la guida e supervisione di Docenti esperti.

I Corsi si svolgono negli Ambulatori di Angiologia e di Medicina Interna e sono rivolti a tutti i laureati della Facoltà di Medicina e Chirurgia che intendano approfondire le proprie conoscenze ecografiche ed acquisire competenze specialistiche in ambito Vascolare.

Ulteriori informazioni riguardanti le modalità di iscrizione e di frequenza potranno essere ottenute contattando la Segreteria della Scuola all’indirizzo e-mail: ecografia.internistica@asst-settelaghi.it.