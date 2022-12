Acinque Ice Arena, apre i battenti la palestra del fitness

Con la giornata di oggi, giovedì 1° dicembre, va a regime un altro tassello della Acinque Ice Arena, il rinnovato palaghiaccio di Varese che oltre alla zona ghiaccio prevede una serie di altre aree dedicate ad attività e sport diversi.

La novità odierna è l’apertura della palestra e delle sale corsi per il fitness: 400 metri quadrati di sala pesi con attrezzature di ultima generazione, una zona cardio con svariate tipologie di macchine, un ampio spazio per l’allenamento funzionale e uno dedicato al ciclismo di ogni livello con rulli interattivi per pedalare al chiuso.

Due le sale corsi dove si potrà svolgere attività di questo genere suddivisi tra alta, media e bassa intensità così da andare incontro alle esigenze di una fetta sempre maggiore di appassionati. Da lunedì 5 dicembre, tra l’altro, chi sottoscrive un abbonamento mensile alla palestra potrà provare gratuitamente tutti i corsi lungo l’intero mese di dicembre.

Nel contempo hanno preso il via le prenotazioni online (attraverso il sito ufficiale) per il pattinaggio libero: chi sfrutterà questo canale potrà – attraverso un QRCode – saltare la coda all’ingresso e al noleggio pattini, evitando le casse e (per ritirare i pattini) arrivando direttamente all’operatore.