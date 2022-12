Ad Angera fondi dalla Regione per la messa in sicurezza della collina di San Quirico

Ieri nella seduta di bilancio, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dal consigliere varesino del Gruppo Misto Roberto Cenci in cui si prevede lo stanziamento di risorse per sostenere il Comune di Angera nelle operazioni di ripristino e messa in sicurezza della collina di San Quirico, dopo il grave incendio dell’aprile scorso.

«L’incendio ha distrutto più di 42 ettari di bosco – spiega il firmatario dell’ordine del giorno – che oggi si trovano in condizioni di precarietà, anche a causa delle piogge torrentizie cadute successivamente, che hanno ulteriormente aggravato la situazione sulla collina, provocando problemi di dissesto idrogeologico, instabilità del suolo, dilavamento e piccole frane di materiale fangoso».

«Questo mio ordine del giorno per il Comune di Angera è solo l’ultimo dei moltissimi interventi da me portati avanti nel corso di questo mandato da consigliere regionale, per il territorio della Lombardia e in particolare per la Provincia di Varese. Come ho detto durante il mio intervento in Consiglio, sono un esperto ambientale prestato alla politica e la mia missione è quella di tutelare l’ambiente e garantirne una adeguata salvaguardia. Presto in Lombardia ci saranno le elezioni regionali e io ho deciso di proseguire il mio impegno per l’ambiente e per i lombardi ricandidandomi a fianco di Letizia Moratti, persona decisa, pragmatica e che raccoglie tutta la mia stima. Se verrò rieletto sarò orgoglioso di continuare il mio lavoro per una Lombardia più sostenibile, per consegnare alle generazioni future una regione più bella, più pulita, meno inquinata, più smart e più rispettosa dell’ambiente».

Un secondo ordine del giorno presentato da Cenci e approvato all’unanimità dal Consiglio riguarda più in generale la prevenzione e la difesa del territorio lombardo da episodi di dissesto idrogeologico.

«Recentemente abbiamo visto cosa è successo a Ischia a causa della cattiva gestione del territorio e dei mancati interventi per garantirne la sicurezza – conclude Cenci – Per scongiurare i fenomeni di dissesto idrogeologico è fondamentale operare preventivamente, partendo anzitutto dall’individuazione e dalla quantificazione dei rischi. E’ fondamentale pianificare interventi di gestione e cura del territorio, tra i quali una regolare manutenzione dei corsi d’acqua e degli argini, interventi per stabilizzare i versanti di montagne e colline, interventi di manutenzione dei boschi, ecc. Tutti interventi che per essere realizzati necessitano dello stanziamento di importanti risorse».