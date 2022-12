Ad Angera si punta alla riqualificazione della pavimentazione del campetto dell’oratorio

«Aria di novità ad Angera negli ultimi mesi perché un nuovo progetto in grado di unire diverse forze presenti sul territorio sta prendendo forma». Lo si legge in una nota delle parrocchie del paese.

«Nelle scorse settimane infatti in un colloquio avvenuto tra i membri della Parrocchia e i genitori dei ragazzi che la frequentano ci si è resi conto della necessità di intervenire sulla pavimentazione del campetto dell’oratorio: l’ormai storico tappeto verde che ricopre la superficie si è consumato e potrebbe risultare pericoloso anche per la sicurezza dei bambini» continua la nota.

«L’idea sommaria, emersa durante una prima riunione informativa avvenuta nei primi giorni di novembre con Don Valentino, Vicario Parrocchiale e Responsabile PG Decanato, è quella di rendere il progetto di rifacimento della pavimentazione più “comunitario” e legato al territorio affinché tutte le associazioni, i privati e i cittadini possano , se desiderosi , contribuire economicamente alla realizzazione di tale progetto. Si vuole sottolineare e rilanciare la bellezza della sfida educativa oratoriana, rivolta a tutta la realtà del nostro territorio e punto di partenza e di crescita per tutti».

Il progetto verrà presentato a tutta la cittadinanza nella giornata di giovedì 8 dicembre da Don Valentino e Don Pietro, in occasione dell’accensione dell’albero di Natale in piazza parrocchiale; sarà poi ripresentato nella giornata di domenica 18 dicembre, in occasione del presepe vivente organizzato dalla Parrocchia nelle vie del centro con l’aiuto dei volontari.

“Vorrei chiedere, con grande libertà e senza vincoli, a tutte le associazioni del territorio che desiderano partecipare a tale iniziativa di farsi avanti e di comunicarci in che misura intendono partecipare al progetto, così da capire come e quando poterci avviare” dichiara don Valentino.

La nota conclude: «Fin da ora si ringraziano tutte le persone che vogliono dare il loro contributo. Per comunicazioni con Don Valentino o per esprimere la propria adesione si prega di scrivere al seguente indirizzo mail: donvalentino2016@gmail.com. Questo è il momento propizio per rinsaldare nel clima natalizio il legame di Solidarietà e di Fratellanza di una Comunità: come dice un bellissimo proverbio africano “se le formiche si mettono d’accordo possono spostare un elefante”».