Dopo Adamo Luino dice addio anche a Maria, storici commercianti di jeans con Wandamo

Se n’è andata in silenzio lo scorso 14 dicembre, Maria Santi, storica commerciante luinese che insieme al marito Adamo Franchi e alla figlia Wanda gestivano il negozio di jeans Wandamo in via Leonardo Da Vinci. Aveva 89 anni. Domani, giovedì 29 dicembre, nella Chiesa Parrocchiale di Grantola, sarà celebrata una messa di suffragio.

Nel 2017 era stato Adamo ad andarsene. Entrambi erano molto conosciuti a Luino e dintorni per la loro sessantennale attività nel mondo del commercio dell’abbigliamento.