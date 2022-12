Adolescenti tra social e baby gang, un incontro al teatro di Cocquio Trevisago per parlarne

La recrudescenza di fenomeni di aspra devianza giovanile come le baby gang che sfruttano anche i social come amplificatori del messaggio – e del disagio – preoccupano.

Ma cosa stanno a significare? Crisi economica, guerra, uscita dalla pandemia: quale presente stanno attraversando gli adolescenti che forse stanno “parlando” con azioni sa condannare ma anche da capire.

Per addentrarsi in questo sforzo di comprensione e interpretativo, l’assessorato all’istruzione del Comune di Cocquio Trevisago ha organizzato per venerdì 16 dicembre l’incontro “Adolescenti tra social e baby gang: che cosa ci stanno dicendo, che cosa ci chiedono” che si terrà con inizio alle 20.30 al teatro Soms di Caldana di Via Carlo Malgarini, 3 il 16 dicembre, venerdì

Relalatrici:

Sara Magnoli (scrittrice, giornalista).

Una serata per parlare insieme di prevenzione e campanelli d’allarme, per dialogare e ascoltare.

Maria Pia Izzo ed Eva Balzarotti (informatiche forensi).

Affronteranno tematiche sull’uso consapevole e responsabile dei social, delle applicazioni di instant messaging e della rete internet in generale. Daranno suggerimenti sulle tecniche di difesa di base dal cyberbullismo e indicazioni giuridiche dissuasive dal partecipare alle gang.

Laura Marzi (avvocato).

Spiegherà i motivi per cui i ragazzi delinquono, con riferimento anche al cambiamento della tipologia di reati commessi; la responsabilizzazione dei ragazzi e delle famiglie; lo scopo del processo penale minorile.

L’incontro è gratuito, patrocinato dal Comune di Cocquio Trevisago e dall’Istituto Comprensivo “E. Curti” di Gemonio, alla serata sarà presente anche l’assessore all’Istruzione Dott.ssa Raffaela Pane