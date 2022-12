Agenzia del Trasporto pubblico locale, online il bando per proporsi per il cda

È online il bando per la presentazione delle candidature da proporre per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia del Trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese.

La durata dell’incarico è di 3 anni, dal 2023 al 2026. Secondo lo Statuto dell’Agenzia i componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese. Sempre lo Statuto dell’Agenzia prevede che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano da individuare tra amministratori locali o tecnici o esperti del settore e i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Le candidature dovranno pervenire al Comune di Varese entro e non oltre le ore 12 del 16 gennaio 2023. Le domande, in carta libera, dovranno essere presentate alla Segreteria Generale del Comune di Varese – Attività Affari Generali – Via Sacco n. 5 – con una delle seguenti modalità: consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Varese – Via Sacco n. 5 – VARESE (piano terra – orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 – alle ore 12.30), allegando copia di documento d’identità in corso di validità; a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Comune di Varese – Attività Affari Generali – Via Sacco n. 5 – 21100 VARESE, allegando copia di documento d’identità in corso di validità; tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it indicando nell’oggetto “cognome/nome – candidature Agenzia TPL 2022“, allegando copia di documento d’identità in corso di validità.