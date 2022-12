Aggressione e rapina ai danni di un anziano la Vigilia di Natale, un arresto a Luino

Brutta disavventura quella vissuta venerdì sera, proprio alla vigilia di Natale, a Luino da un 84 enne, vittima di una rapina ad opera di un extracomunitario di origine marocchina.

L’anziano, verso le 19.30, stava percorrendo a piedi il sottopassaggio che collega via Carnovali con via Cairoli per rincasare, quando ha incrociato un gruppo di persone. Una di queste gli ha sottratto il cappello di lana che aveva in testa per futili motivi o per schernirlo.

Alla richiesta di restituzione rivolta allo sconosciuto, questo, oltre ad opporre un iniziale e netto rifiuto, ha cominciato a colpire l’anziano con alcuni calci, riconsegnando solo dopo il cappello. Comprensibilmente spaventata per l’accaduto, la vittima ha estratto dalla tasca il proprio cellulare per allertare i carabinieri circa la violenza subita.

L’aggressore a quel punto ha strappato lo smartphone dalle mani dell’84enne, spintonandolo con violenza per allontanarsi a piedi in direzione del vicino supermercato Carrefour. L’anziano, a quel punto, ha raggiunto un esercizio pubblico da dove ha chiamato il 112. In pochissimi minuti sul posto è arrivata una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Luino, che, dopo aver tranquillizzato la vittima e raccolto dalla stessa importanti informazioni e la descrizione dettagliata dell’aggressore e delle circostanze dell’aggressione, ha raggiunto subito dopo l’area antistante il supermercato.

L’equipaggio ha potuto quindi individuare e bloccare il presunto autore della rapina, un 34enne marocchino già noto alle Forze dell’Ordine, che, sottoposto a perquisizione personale sul posto, è stato trovato in possesso di un cellulare verosimilmente identico a quello poco prima sottratto all’84enne. L’indiziato di rapina ha tentato di giustificare il possesso del cellulare, ma è stato presto smascherato.

Il 34enne è stato quindi arrestato per rapina e lesioni personali poiché, a seguito della sottrazione con violenza, l’84enne ha riportato anche un trauma policontusivo con prognosi di 7 giorni rilasciata dai sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Luino. A seguito degli eventi l’arrestato è stato portato in carcere a Varese e nella mattinata di mercoledì 28 dicembre si è tenuta l’udienza di convalida con cui il giudice ha sottoposto l’uomo alla custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio.