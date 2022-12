Ai carcerati di Varese gli auguri e la benedizione di monsignor Vigezzi

Il 16 dicembre 2022, il vescovo monsignor Giuseppe Vegezzi, Vicario Episcopale, visiterà la Casa Circondariale di Varese accompagnato dal Cappellano della Casa Circondariale Don Giuseppe Pellegatta.

Monsignor Vegezzi, come da tradizione che si ripete da alcuni anni per il Santo Natale, impartirà la sua benedizione Natalizia che sarà rivolta a tutto il personale penitenziario e a tutti i detenuti presenti nella struttura.

Nell’occasione il presidente dell’Associazione di San Vittore Martire Maria Greco e il volontario Cavalier Paolo Acchini, consegneranno a ogni detenuto un piccolo panettone, una tavoletta di cioccolato, uno shampoo, una busta con un francobollo nonché una lettera di saluto dell’Arcivescovo di Milano Mario Delpini.

”Ringrazio tantissimo Monsignor Vegezzi per la visita al nostro Istituto in occasione delle prossime feste natalizie – dice la direttrice Carla Santandrea – Dimostrazione di grande vicinanza e di attenzione al Carcere, agli ospiti della struttura e a tutti gli operatori penitenziari che ogni giorno si impegnano in un’attività difficile e di grande responsabilità. Colgo l’occasione per ringraziare per l’opera quotidiana svolta nel nostro istituto anche il Cappellano Don Giuseppe e la Presidente degli Assistenti Volontari di San Vittore Martire Maria Greco, estendendo il ringraziamento anche a tutti gli altri volontari e operatori della Comunità Esterna. Nel concludere voglio augurare serene festività a tutto il personale penitenziario e a tutti i detenuti della struttura.”