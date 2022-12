Ai Mulini di Sesto Calende il Gospel di Natale

(foto facebook Compagnia della Gru)

Dopo l’accensione dell’albero di Natale in Piazza De Cristoforis, continuano le manifestazioni a Sesto Calende, anche se, per una volta, lontano dal lungofiume. Sabato 3 dicembre, ore 21, alla Chiesa del Rione Mulini, in Viale Ticino torna infatti il tradizionale Gospel di Natale.

Organizzato dalla Comunità Pastorale Sant’Agostino, con la collaborazione dell’Associazione Mulini e della Cooperativa Circolo Mulini, nelle scorse edizioni il concerto del coro gospel ha dimostrato di essere un appuntamento molto gradito dagli abitanti del rione e non solo, registrando sempre il tutto esaurito ed attirando spettatori da tutta la provincia. L’ingresso al concerto è gratuito.

Il gruppo che si esibirà quest’anno è la Compagnia della Gru, formazione corale varesina, che porterà a Sesto Calende una formazione di una ventina di elementi. Nata nel 2000, ha al suo attivo oltre 550 esibizioni, partecipazioni a festival e concorsi in Italia e all’estero, nonché la messa in scena di musical di propria produzione.

La costante ricerca di incontro tra realtà musicali e culturali diverse ha consentito al gruppo di sviluppare un repertorio originale, contraddistinto dagli arrangiamenti del Maestro Enrico Salvato, che non si limita al Gospel classico ma attinge alla musica pop, al contemporary Gospel e al musical.

Al termine, gli spettatori potranno gustare un ottimo vin brulè offerto dall’Associazione Mulini e riceveranno un gradito omaggio natalizio del laboratorio di panificazione Buoni Dentro, che si occupa di favorire il reinserimento socio-lavorativo dei giovani detenuti dell’Istituto Penale per Minorenni Beccaria di Milano.