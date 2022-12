Aiolfi-Merenda brillano sulle strade “invernali” dell’Insubria Classic Rally

Pronostico rispettato nella prima edizione dell’Insubria Classic Rally, la gara di regolarità a media che ha visto impegnate numerose vetture da rally d’epoca sulle strade del Comasco e dell’Alto Varesotto. All’arrivo di Campione d’Italia ha infatti vinto l’equipaggio formato dai piacentini Maurizio Aiolfi e Carlo Merenda, i favoriti della vigilia, che hanno però dovuto sudarsi il titolo visto il duello per la vittoria finale. (Fotografie di Pierluigi Fabbro, Paolo Tesoro e Simone Manenti)

Galleria fotografica La 1a edizione dell’Insubria Classic Rally 4 di 15

A impegnare i vincitori – su Volkswagen Golf GTI 1600 del 1981 – sono stati soprattutto i ticinesi Ferruccio e Carlo Nessi, secondi classificati alla fine su una Mini Cooper S del 1965, autori di una grande seconda tappa. Distacco minimo alla fine tra i due equipaggi, divisi da appena 66 punti. Il podio è stato invece completato dai gallaratesi Enrico e Federico Regalia a bordo di una ammiratissima Lancia Delta HF 4WD del 1987.

Aiolfi ha costruito la vittoria nella prima tappa, quella sulle strade comasche: al termine della giornata inaugurale il pilota di Piacenza aveva un vantaggio solido su Regalia (133 punti) e sui conterranei Gian Mario Fontanella e Stefano Scrivani su Fiat 128 Rally (178 punti) mentre i locarnesi Nessi erano quinti a -266 dalla vetta. Nel Varesotto però questi ultimi si sono scatenati vincendo numerose prove e recuperando terreno in modo veemente tra Alpe Tedesco, Sette Termini, San Michele e Cuvignone. Non abbastanza però per scavalcare il leader della classifica, bravo a rintuzzare la rimonta e a chiudere in testa.

La gara organizzata da Classic Paddock in collaborazione con Aci Como e Aci Varese si è disputata in condizioni prettamente invernali grazie alle basse temperature e alla recente nevicata. Una situazione molto utile ai partecipanti, perché la gara aveva proprio l’obiettivo di preparare equipaggi e vetture al Montecarlo Historique che andrà in scena a gennaio nei dintorni del Principato in contemporanea al rally valido per il WRC.

Sul podio di Campione d’Italia, alla presenza del sindaco Roberto Canesi e della sua vice Tanina Padula, sono saliti anche i vincitori delle singole classi come Giorgio Garghetti e Barbara Giordano (Bmw 320i coupé) primi di Gruppo 5 o Gabriele Seno e Cristina Biagi (Opel Kadett GT/E) leader di Gruppo 4.