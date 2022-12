Al Castello di Masnago si chiude l’anno di Italia Nostra Varese

Si è svolta giovedì 15 dicembre l’assemblea di fine anno di Italia Nostra Varese. Nonostante la neve, i volontari dell’associazione si sono riuniti al Castello di Masnago per fare il punto della situazione a scambiarsi gli auguri di Natale.

«Per l’associazione – spiega il presidente di Italia Nostra Varese Carlo Mazza – l’ultimo anno è andato piuttosto bene. Siamo riusciti ad aggiudicarci finanziamenti importanti e stiamo lavorando per confermarne altri. Il primo appuntamento per l’anno prossimo sarà l’inaugurazione del “matroneo” del Battistero di san Giovanni a Varese. I lavori sono ancora in corso e bisogna risolvere ancora alcuni intoppi, ma speriamo di poter accogliere i primi visitatori già nel mese di gennaio».

La serata è continuata con una visita alla mostra Tesori nascosti in corso al castello. L’esposizione anta grazie a un bando di Fondazione comunitaria del Varesotto, ospita opere e riproduzioni provenienti da aree diverse della provincia. Nel progetto, rientrava anche il restauro delle opere e, una volta conclusa la mostra, il ricollocamento delle opere ai siti originari.

«Con questa iniziativa – illustra Daniele Cassinelli, direttore dei Musei civici varesini – abbiamo voluto dedicare un riconoscimento al lavoro importante che i restauratori svolgono nella conservazione del nostro patrimonio artistico, ma anche restituire queste ricchezze alle proprie comunità e in questo modo ricucire alcune ferite del nostro territorio».