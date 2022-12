Al Distretto del Commercio Alto Olona quasi 500mila euro dal bando di Regione Lombardia

Buone notizie per i comuni di Vedano Olona, Castiglione Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Lozza e Gornate Olona, che si sono uniti nel Distretto del commercio Alto Olona. Oggi è arrivata la comunicazione di Regione Lombardia sull’esito del bando a cui il distretto ha partecipato: su 151 distretti, quello dell’Alto Olona si è posizionato al 47° posto, ottenendo un contributo che sfiora i 500mila euro.

I contributi sono ripartiti in opere infrastrutturali (400mila euro) che sono state richiesta solo da quattro comuni e che saranno così suddivise: 137.600 euro a Castiglione Olona, 132.500 a Vedano Olona (Comune capofila), 108.000 a Venegono Inferiore e 21.900 a Lozza.

Altre somme, per un totale di circa 15mila euro sono destinate ai sei comuni del Distretto per organizzare iniziative promozionali, mentre ulteriori 72mila euro saranno messi a disposizione delle singole imprese commerciali dei sei comuni per iniziative e interventi che possano rendere più attrattivo il commercio locale.

In tutto il contributo assomma a 487mila euro (sui 600mila richiesti), con un’ulteriore soddisfazione per i sei comuni che hanno unito le forze per sostenere le proprie imprese commerciali: il Distretto dell’Alto Olona è stato infatti valutato come “distretto di eccellenza”.