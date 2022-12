Al Giuditta Pasta di Saronno l’XI edizione del concerto dell’Epifania

L’Associazione Culturale Sicilia a Saronno si sta preparando per l’XI edizione del concerto dell’Epifania. L’evento si terrà al teatro Giuditta Pasta di Saronno il prossimo 5 gennaio e protagonisti della serata l’orchestra e coro Amadeus, diretti magistralmente dal Maestro Raimondi.

La serata sarà dedicata alle opere del compositore-musicista Giuseppe Verdi, per i 210 anni dalla sua nascita. Il costo del biglietto è di 20,00 euro; gli utili della serata saranno destinati alla beneficenza per una realtà saronnese, il cui nome sarà annunciato nel corso della serata. Come ormai da tradizione, alla fine della serata ci sarà un brindisi in sala Nevera.