Al professor Dallari e alla ricercatrice Baglio di Liuc il premio “Il logistico dell’anno”

Un altro, autorevole, riconoscimento per Fabrizio Dallari, Professore Ordinario di Logistica e Supply Chain Management alla LIUC e per Martina Baglio, ricercatrice di Impianti Industriali, nell’ambito delle loro attività di ricerca sulla logistica, disciplina che vede nella LIUC un vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale.

Sono stati loro a ritirare il premio “Il logistico dell’anno 2022” alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, nel corso dell’evento annuale di Assologistica, giovedì 15 dicembre 2022, al Circolo Filologico Milanese.

L’importante legittimazione è avvenuta “per lo sviluppo di un innovativo sistema di rating del livello di qualità e di sostenibilità ambientale di un magazzino”, un altro passo avanti nelle ricerche condotte dall’ Osservatorio sull’immobiliare logistico , attivo dal 2017 presso la LIUC Business School.

In particolare, grazie al sistema di rating VA.LO.RE. è possibile valutare la qualità dei magazzini e il loro livello di sostenibilità ambientale. La valutazione avviene secondo un modello di calcolo condiviso con i principali player ed esperti del real estate presenti in Italia e, ad oggi, è stato applicato ad oltre 250 magazzini per un totale di 5 milioni di metri quadrati.

A partire dalla valutazione ottenuta è possibile comprendere quali sono gli aspetti da migliorare e identificare il corretto valore di mercato del proprio immobile.