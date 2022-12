Al Sacro Monte di Varese l’annuale fiaccolata di fine anno

Mercoledì 28 dicembre alle ore 20.30 partirà l’annuale fiaccolata di fine anno. Dalla Prima Cappella fino ad arrivare al Santuario, l’evento è aperto a tutti ed è organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria del Monte in partenariato con il Comune di Varese e in collaborazione con il Gruppo Alpini di Varese.

Sarà presente un servizio di navette, con questi orari:

ore 19.20 e ore 19.50: da Piazzale De Gasperi a Piazzale Montanari – fermate intermedie a Sant’Ambrogio/chiesa, bivio Velate (partenza Piazzale De Gasperi da fermata park bus linea E, Via Borghi);

ore 22.00 e ore 22.30: da Piazzale Pogliaghi a Piazzale De Gasperi – fermate intermedie in Piazzale Montanari, bivio Velate e Sant’Ambrogio/chiesa.

In occasione della fiaccolata, verrà aperta in via straordinaria la Cripta del Santuario dalle ore 21.00 alle ore 22.00: un’occasione per concludere la camminata visitando la chiesa più antica del Sacro Monte e l’arte che custodisce.

Info: info@sacromontedivarese.it o chiama 366774873.