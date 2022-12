Al Teatro di Varese arrivano Katia Follesa e Angelo Pisani con tanti ospiti

L’evento è in programma per il 16 dicembre: sul palco tanti ospiti a sorpresa per una serata di beneficenza a sostegno della ricerca cardiovascolare. Gli appuntamenti al Teatro di Piazza Repubblica poi continuano, attenzione a qualche data annullata

Novità al cartellone Teatro di Varese per la fine dell’anno e per l’inizio di quello nuovo propone una serie di eventi da non perdere, oltre a quelli già previsti. Tra queste segnaliamo la serata del 16 dicembre, condotta dai comici Katia Follesa e Angelo Pisani, coppia sul palco e nella vita, reduci dal grande successo del tour teatrale “Finché social non ci separi”. Uno show in cui alcuni tra gli artisti più amati dal pubblico calcheranno il palcoscenico per una serata-evento di grande divertimento e, nello stesso tempo, di grande valore sociale. I nomi del cast saranno svelati dai due conduttori solo il 13 dicembre sui loro social.

La serata sarà l’occasione per raccogliere fondi a sostegno dell’omonimo progetto di ricerca e di prevenzione cardiovascolare femminile A Call for WOMEN – CALL ME Project, promosso da GSD Foundation, la fondazione non profit del Gruppo San Donato. Il progetto, partito in Lombardia con un’indagine web (https://it.surveymonkey.com/r/CallforWomen ) rivolta alle donne che abbiano compiuto 18 anni di età, sonda il grado di consapevolezza femminile circa il profilo di rischio cardiovascolare, al fine di identificare strategie personalizzate di prevenzione e di cura.

LE ALTRE NOVITÀ AL TEATRO DI VARESE

La programmazione del teatro di Piazza Repubblica, poi continua: si aggiunge una nuova data per lo spettacolo di Enrico Brignano, che oltre alla data del 4 gennaio sarà in scena anche il giorno prima, il 3.

Si aggiungono poi due nuovi spettacoli per la primavera e con due nomi molto attesi: il primo è “ABBAdream – The Ultimate Abba Tribute Show” in scena il 6 maggio 2023, un evento che farà cantare a squarciagola tutti i fans del gruppo svedese che ha venduto oltre 375 milioni di dischi in tutto il mondo. Il 13 maggio invece, torna a Varese Eleazaro Rossi con il suo live show di stand up comedy.

IL CALENDARIO DEL MESE DI DICEMBRE E GENNAIO

SABATO 10 DICEMBRE 2022

PRETTY WOMAN

IL MUSICAL

Platea VIP 57.50-Platea Poltrinissima 53,00-1 Galleria 47,09-2 Galleria

40,00

IL 16 DICEMBRE SERATA SPECIALE

A CALL FOR WOMEN

GRANDE SPETTACOLO

CON OSPITI A SORPRESA

CONDUCONO KATIA FOLLESA E ANGELO PISANI

Il ricavato sarà devoluto alla ricerca sul cuore delle donne della GSD

FOUNDATION

SABATO 17 DICEMBRE 2022 ORE 21:00

RA.MA. 2000 presenta

MASSIMO RANIERI

TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO | TOUR

INTERO: Platea Vip € 72,00 | Platea Poltronissima € 69,00 | 1° Galleria

€ 66,00 | 2° Galleria € 55,00

TEATRO DEI PICCOLI SOGNATORI DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 ORE 16:00 Teatro

del Buratto presenta

RAPERONZOLO

IL CANTO DEL CRESCERE

INTERO: Platea: € 20,00 | 1° e 2° Galleria € 15,00 Età consigliata: dai

5 anni | Durata: 55 minuti.

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2022 ORE 21:00

CONCERTO GOSPEL

ERIC WADDELL & ABUNDANT LIFE SINGERS

INTERO: Platea Vip € 38,00 | Platea Poltronissima € 34,00 | 1° Galleria

€ 30,00 | 2° Galleria € 26,00

TEATRO DEI PICCOLI SOGNATORI LUNEDÌ 26 DICEMBRE 2022 ORE 16:00

Fondazione Aida presenta BENTORNATO BABBO NATALE

IL MUSICAL

INTERO: Platea: € 20,00 | 1° e 2° Galleria € 15,00

Età consigliata: dai 3 anni | Durata: 55 minuti.

SABATO 31 DICEMBRE 2022 ORE 22:00

AD Management presenta

ANGELO PISANI

IO, LEI E IL CAPODANNO

BILANCIO DI FINE ANNO

INTERO: Platea Vip € 40,00 | Platea Poltronissima € 36,00 | 1° Galleria

€ 32,00 | 2° Galleria € 28,00

LUNEDÌ 2 GENNAIO 2023 ORE 21:00

CLAUDIO BAGLIONI

DODICI NOTE | SOLO

INTERO: Platea € 100,00 |1° Galleria € 89,00 | 2° Galleria € 79,00 | 3°

Galleria € 69,00

MARTEDI’ 3 GENNAIO ORE 21.00

MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 2023 ORE 21.00

ENRICO BRIGNANO

‘ MA… DIAMOCI DEL TU’

Platea € 69,00 | 1° Galleria € 59,00 | 2° Galleria € 49,00 | 3° Galleria

€ 40,00

VENERDÌ 6 GENNAIO 2023 ORE 21:00

Balletto di Milano presenta

LO SCHIACCIANOCI

Balletto in due atti su musiche di P. I. ČajkovskIj, liberamente

ispirato al racconto di E.T.A. Hoffmann.

INTERO: Platea Vip € 36,00 | Platea Poltronissima € 32,00 | 1° Galleria

€ 28,00 | 2° Galleria € 24,00

TEATRO DEI PICCOLI SOGNATORI SABATO 7 GENNAIO 2023 ORE 16:00 Fondazione

Aida presenta

I MUFFINS

FIABE IN CONCERTO

…e il sogno realtà diverrà

INTERO: Platea: € 20,00 | 1° e 2° Galleria € 15,00 Età consigliata: dai

3 anni | Durata: 55 minuti.

VENERDÌ 13 GENNAIO 2023 ORE 21:00

Pierfrancesco Pisani, Isabella Borettini per Infinito Teatro e Argot

Produzioni presentano

SABINA GUZZANTI

LE VERDI COLLINE DELL’AFRICA

con Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi. Scritto e diretto da Sabina

Guzzanti.

INTERO: Platea Vip € 36,00 | Platea Poltronissima € 32,00 | 1° Galleria

€ 28,00 | 2° Galleria € 24,00

SABATO 14 GENNAIO 2023 ORE 21:00 PAOLO MIGONE

DIARIO DI UN IMPERMEABILE

di e con Paolo Migone.

INTERO: Platea Vip € 30,00 | Platea Poltronissima € 26,00 | 1° Galleria

€ 22,00 | 2° Galleria € 20,00

Annullamento spettacolo FAUST previsto l’11 dicembre 2022

A causa di problemi tecnici e organizzativi il teatro annuncia che la replica dello spettacolo FAUST, con Giampiero Ingrassia, prevista per il giorno 11 dicembre è stata annullata e sarà riprogrammata con data da definirsi. Chiunque è in possesso dei biglietti potrà quindi chiederne il rimborso nel punto vendita di acquisto. Scusandoci per il disagio arrecato, come Teatro abbiamo riservato a chi ne farà richiesta, solo presso la biglietteria del teatro, la possibilità di ottenere un biglietto omaggio per uno degli altri spettacoli di prosa in programma, oltre al rimborso del biglietto per lo spettacolo annullato. Il termine per la richiesta del rimborso è fissato per il 22 dicembre 2022.

Per tutte le informazioni e aggiornamenti: www.teatrodivarese.com.