Al Teatro di Varese il concerto solidale con il pianista Roberto Plano e il soprano Susanna Rigacci

Al Teatro di Varese, il 14 dicembre, alle ore 21, il grande ritorno a casa del Maestro varesino pluripremiato a livello internazionale Roberto Plano sulle note delle musiche dei grandi compositori del ‘900 (Ennio Morricone, Gershwin, Bernstein, Piazzolla, Weill, Lloyd Webber). Con lui l’eccezionale partecipazione di Susanna Rigacci, soprano di fama internazionale scelta dal Maestro Morricone per le sue composizioni.

L’evento di beneficenza è finalizzato a sostenere la ristrutturazione della maternità di Yirol in Sud Sudan per il progetto di Medici con l’Africa Cuamm Varese e il nuovo laboratorio dentistico del St. Kizito Hospital di Mikumi per il progetto di APA Amici per l’Africa. Costo del biglietto posto unico: 25.00 euro. Per informazioni e acquisto biglietti: Associazioni APA: info@amiciperafrica.it. Medici con l’Africa Cuamm Varese: truppovarese@cuammi.org, Michele 345 4173524. Teatro: bislietteria@teatrovarese.com – 0332 482665 (orari 10-15).

Lunedì 12 dicembre, alle ore 18.00, Radio Village Network, radio della provincia di Varese, ospiterà in diretta telefonica il Maestro Roberto Plano nella trasmissione “Il Caffè Del Villaggio”, condotta da Giovanni Nastasi.