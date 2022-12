Al Teatro di Varese per vivere la magia del Natale, tra risate, balletto e cori gospel

Al Teatro di Varese per vivere la magia del Natale. Sono tanti gli appuntamenti che da dicembre a gennaio si potranno vedere al teatro di Piazza Repubblica e dedicati a questo periodo dell’anno ricco di magia, sogni e immaginazione. Si parte dunque il 16 dicembre per un appuntamento che ha il sapore della solidarietà: Katia Follesa e Angelo Pisani, coppia sul palco e nella vita, condurranno una serata evento di grande divertimento e, nello stesso tempo, di grande valore sociale. I nomi del cast saranno svelati dai due conduttori solo il 13 dicembre sui loro social. La serata sarà l’occasione per raccogliere fondi a sostegno dell’omonimo progetto di ricerca e di prevenzione cardiovascolare femminile A Call for WOMEN – Call Me Project, promosso da GSD Foundation, la fondazione non profit del Gruppo San Donato.

Il progetto, partito in Lombardia con un’indagine web rivolta alle donne che abbiano compiuto 18 anni di età, sonda il grado di consapevolezza femminile circa il profilo di rischio cardiovascolare, al fine di identificare strategie personalizzate di prevenzione e di cura. Ma gli appuntamenti continuano per tutto il mese di dicembre e sarà proprio Angelo Pisani il protagonista del Capodanno al Teatro di Varese. La sera del 31 dicembre porterà in scena “Io, lei e il Capodanno… bilancio di fine anno”.

Ma le occasioni per vivere la magia del teatro iniziano già da questo fine settimana: sul palcoscenico del teatro di Varese arriva il musical Pretty Woman, in scena il 10 dicembre, un classico che non stanca mai. Sabato 17 dicembre invece, l’appuntamento è con Massimo Ranieri che torna al teatro varesino con “Tutti i sogni ancora in volo” per una tappa del suo tour. Il giorno dopo, 18 dicembre, l’appuntamento è invece con lo spettacolo per bambini “Raperonzolo, il canto del crescere”, la favola di un incontro con un principe, di un amore che farà sognare la protagonista e le regalerà coraggio e ali per cominciare a volare. Sempre per i più piccoli lunedì 26 dicembre arriva in città lo spettacolo “Bentornato Babbo Natale”, sul palcoscenico ci saranno Babbo Natale e la Befana, innanzitutto, ma anche gli aiutanti folletti, Ortica e Castagna, e pure Chiara e Federico, i due bambini che avevano aiutato il vecchio dalla barba bianca a uscire dal camino e, naturalmente, anche Mago Bisesto.

Martedì 20 dicembre torna il tradizione concerto con il concerto gospel con Eric Waddell & The Abundant Life Singers, per vivere in pieno la magia del Natale lasciandosi trasportare dalla tradizionali musiche natalizie di stampo americano. Sempre parlando di musica andiamo al 2023 ed esattamente al 2 gennaio quando sul palcoscenico di Varese arriva Claudio Baglioni per una data del suo tour.

Enrico Brignano invece, raddoppia la data e sarà in scena il 3 e il 4 gennaio con lo spettacolo “Ma…diamoci del tu”. L’attore e comico è molto atteso in città ed è un’ottima occasione per iniziare l’anno nuovo tra le risate. Il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, torna Lo Schiaccianoci, il tradizionale balletto in due atti su musiche di P. I. ČajkovskIj. E sei continua con gli appuntamenti per i più piccoli: il 7 gennaio appuntamento con il concerto spettacolo dei Muffins, Fiabe in concerto, un indimenticabile viaggio attraverso le più belle colonne sonore che hanno segnato prima la nostra infanzia e poi la nostra vita.

Andiamo al 13 gennaio con Sabina Guzzanti, artista che non ha bisogno di presentazioni e che arriva a Varese con lo spettacolo “Le verdi colline dell’africa, con le sul palco Giorgio Tirabassi. E ancora, l’attore e comico Paolo Migone è in scena con lo spettacolo Diario di un impermeabile.

LE ALTRE NOVITÀ AL TEATRO DI VARESE

Si aggiungono poi due nuovi spettacoli per la primavera e con due nomi molto attesi: il primo è “ABBAdream – The Ultimate Abba Tribute Show” in scena il 6 maggio 2023, un evento che farà cantare a squarciagola tutti i fans del gruppo svedese che ha venduto oltre 375 milioni di dischi in tutto il mondo. Il 13 maggio invece, torna a Varese Eleazaro Rossi con il suo live show di stand up comedy.

Annullamento spettacolo FAUST previsto l’11 dicembre 2022

A causa di problemi tecnici e organizzativi il teatro annuncia che la replica dello spettacolo FAUST, con Giampiero Ingrassia, prevista per il giorno 11 dicembre è stata annullata e sarà riprogrammata con data da definirsi. Chiunque è in possesso dei biglietti potrà quindi chiederne il rimborso nel punto vendita di acquisto. Scusandoci per il disagio arrecato, come Teatro abbiamo riservato a chi ne farà richiesta, solo presso la biglietteria del teatro, la possibilità di ottenere un biglietto omaggio per uno degli altri spettacoli di prosa in programma, oltre al rimborso del biglietto per lo spettacolo annullato. Il termine per la richiesta del rimborso è fissato per il 22 dicembre 2022.

Per tutte le informazioni e aggiornamenti: www.teatrodivarese.com.