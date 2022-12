Al Trofeo Fikta Città di Busto Arsizio sfida tra centoventi giovani atleti

Centoventi atleti delle rappresentative agonistiche giovanili FIKTA di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna hanno dato vita ad una bella gara sul tatami del Paladrago a Busto Arsizio domenica 18 dicembre.

Ben riuscita questa edizione del “XXXI° Trofeo Città di Busto Arsizio” : la società sportiva Polisportiva BU DO KAN diretta dal maestro Giorgio Gazich ha dispiegato tutte le sue migliori energie per dare alla manifestazione il rilievo che merita.

Grazie al sostegno e alla collaborazione dei Comitati regionali FIKTA di Lombardia, Veneto, Emilia e Piemonte che hanno messo a disposizione attrezzature tecniche, ufficiali di gara, allenatori e convocato gli atleti, abbiamo potuto assistere ad una bella gara, con atleti ben preparati che si sono confrontati con grande passione, grinta, determinati a vincere non solo per se stessi ma anche per la squadra e la Regione di appartenenza, senza dimenticare il rispetto, il Fair Play e la correttezza, nello spirito del karate-do.

I giovani agonisti Cadetti, speranze, juniores, dai 15 ai 21 anni, allievi dei CSAK ( Centri di Specializzazione Agonisti Karate) sono il futuro vivaio della Nazionale FIKTA.

Ogni rappresentativa regionale ha schierato i suoi atleti più meritevoli, alcuni alle prime esperienze in campo agonistico federale, altri già membri delle nazionali giovanili FIKTA.

Un terreno di confronto di rilievo nazionale, un’occasione che è stata accolta positivamente dai Responsabili regionali FIKTA con aspettative pienamente soddisfatte.

Sul podio delle diverse specialità – KATA E KUMITE INDIVIDUALE E A SQUADRE, maschile e femminile, si sono alternati atleti delle diverse Regioni.

Particolarmente “sentite” come sempre, le gare a squadre, soprattutto di kumite, sia maschili che femminili, con atleti e atlete molto agguerriti e determinati, che si sono conclusi con la vittoria del migliore in quel momento in campo.

Il grande equilibrio e la competenza nell’arbitraggio sono stati decisivi per lo svolgimento di una gara molto “calda”.

Erano convocate dal Comitato FIKTA Lombardia per la BU DO KAN le atlete Petra Grasselli e Sofia Bonacorsi, entrambe per la categoria Speranze (17-18 anni).

Petra Grasselli si è aggiudicata il 3° posto nella gara di KUMITE A SQUADRE FEMMINILE con la squadra della Lombardia, mentre Sofia Bonacorsi il 3° posto nella gara di KATA INDIVIDUALE per la sua categoria.

Si è aggiudicata il “XXXI° TROFEO CITTA’ BUSTO ARSIZIO” la rappresentativa Regionale della Lombardia, che ha totalizzato il punteggio più alto grazie alle numerose vittorie nelle diverse specialità.

Ha patrocinato la manifestazione l’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio, rappresentata dall’Assessore allo Sport, Maurizio Artusa, che ha portato il saluto e la vicinanza delle Istituzioni locali allo Sport, alle arti marziali e in particolare alla Polisportiva BU DO KAN, da sempre molto presente sul territorio con iniziative Federali di rilievo nazionale.

Hanno portato il saluto di tutto lo Sport Bustese Massimo Tosi, in rappresentanza dell’ Associazione Società Sportive Bustesi che raccoglie ben 60 associazioni in rappresentanza di sport molto diversi, e Giovanni Castiglioni, Presidente della Panathlon Club La Malpensa.

Il maestro Gazich, nel ringraziare i rappresentanti dei Comitati Regionali FIKTA presenti, gli allenatori, gli Ufficiali di Gara (34 in totale) , tutti gli atleti, e naturalmente tutto lo Staff del BU DO KAN e i collaboratori che hanno consentito l’ottima realizzazione dell’evento, ha dato appuntamento a tutti alla prossima edizione del Trofeo.