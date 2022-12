Al TuMiTurbi chitarre e dj set per festeggiare Natale e la provincia

Martedì 27 gennaio la festa di Natale (già sold out) del collettivo varesotto 2004 Sgrang: “Cinque ore di musica organizzata in modo caotico dai ragazzi del lago”

«Cinque ore di musica organizzata in modo caotico dai ragazzi del lago, per festeggiare insieme il natale e la provincia». È grazie a queste premesse, e ai diversi nomi di spicco sul cartello, che la Festa di Natale di Tutti gli Amici al Tumiturbi in programma stasera – mercoledì 27 dicembre – è andata sold out prima ancora di aprire le casse del locale in centro a Varese.

Dopo una pausa forzata di due anni a causa della pandemia, a partire dalle 20:30 di questa sera i Magazzini in via De Cristoforis 5 potranno finalmente ospitare l’evento natalizio di “2004 Sgrang”, il collettivo che unisce artisti, in particolare musicisti – ma non solo -, della provincia dei sette laghi e dell’alto milanese di cui fanno parte anche diversi nomi noti della scena indipendente italiana, tra cui il rapper di Brebbia Massimo Pericolo e Generic Animal, che nel 2020 diedero vita a una ricchissima compilation musicale – oltre 37 tracce – a supporto della Protezione Civile.

Lo stesso Generic Animal, tra i protagonisti dell’ultimo festival Mi Ami all’Idroscalo di Milano, salirà sul palco di “casa” varesino insieme agli altri nomi della “crew” come Fight Pausa, Palazzi d’Oriente, Nicolaj Serjotti per una serata di festa che vedrà “l’apparizione” in lineup di una decina di artisti e lungo un dj set nella seconda parte della serata.

I biglietti della serata (5 euro) non sono più disponibili in questo l’evento è già sold out, ma attraverso l’app Dice è comunque possibile rientrare in lista d’attesa per essere eventualmente avvisati in caso si liberassero dei posti e con la conseguente disponibilità di nuovi biglietti.