Al Varese basta un guizzo per battere 1-0 il Franciacorta e avanzare in Coppa Italia

Avanza in Coppa Italia di Serie D il Varese che al “Franco Ossola” ottiene la seconda vittoria di fila dopo quella in campionato contro la Caronnese. L’1-0 deciso da Cappai contro il Franciacorta permette ai biancorossi – oggi in verde – di staccare il pass per gli ottavi di finale, dove affronteranno (il prossimo 11 gennaio) la Giana Erminio a Gorgonzola.

Galleria fotografica Coppa Italia, Varese – Franciacorta 1-0 4 di 26

Al “Franco Ossola” una partita proprio bruttina, con tantissimi errori su un campo pesante e che si è ulteriormente rovinato nel corso della gara. Bene però la vittoria, che permette ai biancorossi di aumentare ancora il morale, in attesa della prossima gara di campionato, che vedrà i biancorossi impegnati domenica 11 dicembre a Carate Brianza contro la Folgore di Giuliano Melosi.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo l’emozionante vittoria in rimonta contro la Caronnese, il Varese scende in campo al “Franco Ossola” – in completo verde – per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Franciacorta. Mister Luciano De Paola fa riposare qualche elemento, ma nel 4-3-3 non rinuncia a due dei tre nuovi arrivi. Rossi è al centro della difesa con Parpinel, Battistella a destra e Truosolo a sinistra. In mediana con Piccoli – capitano di giornata – agiscono Mecca e Bigini mentre in avanti Cappai è la punta affiancato da Scarpa e Pastore. Anche per il Franciacorta dell’ex Legnano Marco Sgrò ampio turnover: lo schema è un 3-5-2 con in avanti

PRIMO TEMPO

Inizio di gara a ritmi bassi, ma al 4′ il Franciacorta costruisce una buona occasione con Mozzanica, che taglia con i tempi giusti e prova in acrobazia, trovando però attento Priori che para e la palla va in angolo dopo avere rimbalzato sulla parte alta della traversa. il Varese però alla prima occasione passa: corner da sinistra, Mecca vede la difesa ospite distratta e mette in mezzo rasoterra per Cappai, che sul secondo palo incespica sul pallone ma insacca ugualmente l’1-0. Trovato il vantaggio, il Varese si mette ordinato in difesa e lascia anche il possesso al Franciacorta, che però non riesce a creare occasioni per pareggiare. La gara si trascina così fino all’intervallo, con l’arbitro che fischia due volte mentre Pastore si stava liberando per il tiro dai 20 metri.

SECONDO TEMPO

Il Franciacorta esce dagli spogliatoi con Piccinni e Maraschi al posto di Bini e Ruffini e nelle prime battute spinge bene, conquistando tre angolo in pochi minuti ma non crea occasioni. Non sale di colpi la contesa e anche i cambi faticano a incidere. Il Varese spreca un paio di occasioni in contropiede mentre gli ospiti si fanno vedere al 24′ ma Mozzanica sbuccia il destro al volo su assist di Maraschi. Mister Sgrò cambia l’attacco poco prima della mezzora di gioco e al 32′ i biancorossi sono fortunati quando la palla termina sul palo sul cross a rientrare di Mozzanica che passa tra le gambe dell’area affollata. La gara è davvero brutta, piena zeppa di errori e al 38′ Priori rischia la frittata uscendo fuori area su un pallone lento; Marella recupera ma Bertazzoli calcia male da fuori permettendo a Rossi di bloccare. Nel finale i bresciani si portano in avanti ma senza troppe idee. Al Varese basta restare ordinato – soffrire un attimo sul buco di Priori in uscita al 49′ – per portarsi a casa la vittoria e il passaggio del turno.