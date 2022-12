Al Verbania di Luino tornano i “Fantastici Mondi” di LEGO di Silvano Premoselli

A Palazzo Verbania di Luino tornano per la loro seconda edizione i “Fantastici Mondi” di LEGO di Silvano Premoselli, in arte Silvano Bricks. Un appuntamento che lo scorso anno aveva registrato un successo di partecipazione incredibile e non da meno sembra essere questa seconda edizione che in solo due ore dall’apertura della mostra ha visto l’ingresso di oltre 150 visitatori.

Da ieri, 8 dicembre, fino all’8 gennaio, sarà possibile tornare a Palazzo Verbania di Luino per ammirare i mondi e i quadri creati dall’artista con oltre 100mila mattoncini colorati della celebre marca danese.

Alle costruzioni più celebri, quali Piazza Roma e la Stazione Centrale di Milano, si aggiungono quest’anno altre opere suggestive.

Fra queste “Marte” 2100 d.C”, un’opera che racconta la vita di poche decine di umani che vivono su Marte nella base costruita a inizio secolo dal multimiliardario Mr. M dopo il collasso climatico della Terra «dovuto all’indifferenza dei più, alla finanza e alla politica che appoggiarono gli interessi dei grandi inquinatori» come si legge sulla targhetta esposta. In questo caso l’autore immagina una futura base spaziale dove i coloni sopravvivono grazie alla tecnologia, rimpiangendo la Terra e tutto ciò che hanno perso.

Ma non solo, a colpire è anche il nuovo, innevato e simpatico villaggio degli Elfi: «Ho realizzato questa opera per i bimbi di Luino. Sotto Natale mi piaceva l’idea di portare un po’ di spensieratezza e leggerezza, visto i momenti difficili che abbiamo passato» racconta l’artista.

«Anche quest’anno abbiamo voluto ospitare Silvano e le sue creazioni. Questa mostra aiuta ancora di più Palazzo Verbania ad aprirsi alle persone» conclude l’assessora alla Cultura Serena Botta.

Mondi fantastici e quadri suggestivi vi attendono l’8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28 e 29 dicembre e il 5, 6, 7 e 8 gennaio nei seguenti orari:

Mercoledì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00

Venerdì dalle 15:00 alle 20:00

Sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00

L’ingresso è gratuito e per avere maggiori informazioni sulla mostra è possibile scrivere a infopoint@comune.luino.va.it oppure chiamare il numero 0332 543546

(Silvano Premoselli)