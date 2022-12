Albizzate premia il carabiniere eroe che salvò un bimbo dal sequestro. Il Padelatt anche a Pacchiarini e al sindaco

Albizzate premia i suoi cittadini più meritevoli e nella serata degli auguri di Natale l’amministrazione consegna borse di studio, benemerenze e il più prestigioso premio cittadino: il Padelatt.

Tra i premiati anche il negoziatore del Ros dei carabinieri Mirko Gatti, albizzatese, che si è distinto tra i tanti momenti della sua carriera per la negoziazione che ha permesso di salvare la vita del bambino che è stato sequestrato per una giornata intera dal padre, barricato armato in un’abitazione di Roncadelle, in provincia di Brescia.

Gatti, preparato dal GIS dei carabinieri per l’attività di negoziatore, ha avuto una lunga carriera in giro per l’Italia ma ha spiegato di portare sempre con se il ricordo di Albizzate: «Quando sono finito sui giornali ho ricevuti tante chiamate da vecchi amici albizzatesi che mi hanno fato moto piacere. Io qui sono nato e posto questo paese sempre con me. Sono fiero ed emozionato di ricevere questo premio».

A ricevere gli altri due premi Padelatt sono stati Massimo Pacchiarini per la sua attività di volontariato con la bocciofila albizzatese, organizzatore del gran premio d’estate di bocce e volontario della cooperativa la Famigliare; e il sindaco Mirko Zorzo, premiato per il suo impegno in consiglio comunale e negli enti e associazioni albizzatesi.

Le benemerenze

Oltre al Padelatt durante la serata in sala Piotti presentata dall’assessore Federico Maggio, sono state consegnate anche le benemerenze civiche. Tra loro il famoso ct del volley Giuseppe Bosetti appena rientrato dalla turchia dove ha allenato la nazionale. La premiazione è stata la ciliegina sulla torta di una carriera costellata di successi internazionali al massimo livello del volley. Ma ecco nel dettaglio tutte le benemerenze:

REMO BASSO – si è distinto per la sua opera di volontariato a favore della Cooperativa La Familiare, oltre che nel fondamentale passaggio generazionale avvenuto nel 2012 con il nuovo consiglio di amministrazione. Classe 1938, consigliere alla Cooperativa La Familiare da oltre trent’anni, è stato un esempio di passione, presenza ed impegno disinteressato per i soci e i giovani del circolo.

CESARE BELLUSCHI – volontario del servizio di trasporti sociali del Comune di Albizzate. Con entusiasmo e spirito collaborativo si dedica a questo servizio a sostegno e aiuto dei concittadini in difficoltà, in questi anni il suo impegno è stato quotidiano e non si è interrotto nemmeno nel periodo iniziale della pandemia da Covid 19. Ha espresso una particolare capacità di coinvolgere i giovani del servizio sociale creando un clima sereno e di partecipazione.

LUCA BARDELLI – giovane albizzatese classe 1999, si è distinto nella pratica delle arti marziali classificandosi al primo posto nella categoria senior 66 kg cinture bianche al campionato italiano MMA della FIGMMA (Federazione Italiana Grappling Mixed Martial Arts) e divenendo quindi campione italiano.

BOSETTI GIUSEPPE – Tecnico della pallavolo di livello internazionale, ha allenato la squadra di Albizzate partecipando al campionato Fidap e partendo dall’ultima categoria sino alla massima serie di campionato, la serie A. Promozione dopo promozione, ha vinto il campionato nazionale giovanile under 18. Ha ottenuto successi anche con altre squadre quali la nazionale giovanile turca.

ALBANIA FORMICA – iscritta all’albo dei volontari comunali, durante il periodo scolastico quotidianamente si presta come accompagnatrice dei bambini del pedibus. Durante gli anni ha fornito un validissimo aiuto come volontaria presso l’oratorio feriale anche durante l’emergenza Covid.

ILARIA CAZZOLI – segretaria dell’Associazione Vecchie Glorie di Albizzate per le doti di collaborazione dimostrate tra le varie Associazioni del paese, in special modo nella realizzazione delle domande e nel risolvere le loro problematiche. È sempre pronta ad accorrere in aiuto quando si presenta l’occasione. Coadiuva attivamente nell’attività dell’Ente Morale di Albizzate ed è promotrice di manifestazioni a carattere benefico, legando la passione per le auto d’epoca a quella per l’inclusione.

Le borse di studio

Infine, sono stati riconosciuti gli studenti meritevoli delle borse di studio. Giovani che si sono distinti per i loro risultati scolastici. Sono state consegnate da parte del Sindaco Mirko Zorzo, accompagnato dal Sindaco dei Ragazzi e dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Cinzia Trombino.