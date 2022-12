Alessia Lanza incontra Marian Richero a Milano per presentare “Non è come sembra”. Il nuovo libro di Alessia Lanza è già disponibile dal 29 novembre in tutte le librerie e nei bookstore online

Non è come sembra è il libro di genere biografico scritto da Alessia Lanza, una delle creator più apprezzate e famose sui Social, che ad oggi conta oltre un milione di follower su Instagram e quasi 4 milioni di follower su TikTok. Edito da Mondadori Electa, il libro vede la nota TikToker mettersi a nudo per rispondere alla domanda “Chi è davvero Alessia Lanza?“. Sui social appare bella, simpatica, autoironica, intelligente. È una delle creator più note e amate del web. Ma dietro lo schermo del cellulare si cela molto di più. Per rispondere a questa domanda, Alessia si mette a nudo e rivela le sue emozioni, che ha imparato ad affrontare anche grazie al percorso con una psicologa. Così in questo libro, raccontato in maniera sfrontata, con ironia e senza peli sulla lingua, scopriremo, attraverso una serie di argomenti cari ad Alessia, le sue paure e le sue ansie – dal timore del giudizio degli altri alla sindrome della sottona –, ma anche il suo coraggio nell’esporsi, la sua forza e il desiderio di affermazione. Per scoprire che la risposta alla domanda iniziale è molto semplice: non è come sembra. Vi informiamo che l’appuntamento con Alessia Lanza e Marian Richero è per venerdì 9 dicembre dalle ore 15.00 in Mondadori Piazza Duomo, a Milano e a seguire ci sarà il firmacopie con i suoi lettori. Per informazioni riguardo all’evento chiamare il seguente numero di telefono 02454411.