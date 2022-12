Alfa mette in guardia gli utenti: “Attenzione ai falsi addetti. Chiedete il tesserino e non date soldi”

A seguito di segnalazioni relative a falsi operatori che si presentano a nome di ALFA Srl, l’azienda intende mettere in guardia i cittadini dal rischio di furti e truffe.

Ricordiamo che il personale di ALFA Srl che si reca presso le abitazioni per effettuare le letture dei contatori, deve essere sempre munito dell’apposito tesserino di riconoscimento, che i clienti possono chiedere gli venga esibito.

ALFA Srl non effettua controlli sulla qualità dell’acqua a domicilio, né manutenzioni o riparazioni sugli impianti post-contatore (caldaie, scaldabagni, elettrodomestici).

In ogni caso, nessuno è autorizzato a incassare denaro, assegni o qualsivoglia pagamento per il servizio idrico recandosi a casa degli utenti.

Il personale di ALFA o di altre società incaricate della lettura non è in alcun modo autorizzato a richiedere in visione le bollette o altri documenti contrattuali a domicilio.

Qualora si nutrano dubbi sull’identità degli addetti dell’acquedotto è possibile chiamare il numero verde dell’azienda 800.103.500 per accertarsi che si tratti effettivamente di personale autorizzato.