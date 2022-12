Alla Biblioteca Frera di Tradate il contrabbando romantico in un romanzo di Patrizia Emilitri

Si apre questa sera – giovedì 1° dicembre – con un appuntamento del ciclo “Incontro con l’autore”, il lungo calendario di eventi che l’Amministrazione comunale di Tradate in collaborazione con le associazioni cittadine, ha programmato per il mese di dicembre.

Alle 21, alla Biblioteca Frera, la scrittrice Patrizia Emilitri presenta il suo romanzo “La volta del Bricolla“, una storia avventurosa, profondamente umana e vera, che racconta la piccola grande epopea del “contrabbando romantico“, che nel territorio varesino ha segnato un’epoca.

La bricolla è una sacca di iuta irrigidita dal cartone, con due bretelle per mettersela in spalla e che può portare fino a 35-40 chili: era lo strumento usato dai contrabbandieri di montagna per spostare oltre frontiera le merci più disparate. Bricolla è anche il soprannome di Piero Viganò, protagonista del romanzo, il quale, tornato nel suo paese sulle rive del Lago Maggiore dopo una lunga emigrazione in America, rivede nella memoria gli anni della guerra, quando, per fame, aveva preso la via dei monti verso il confine svizzero contrabbandando riso e farina ma aiutando anche ladri, disertori ed ebrei a fuggire dal regime. E rivede anche i compagni di quelle notti buie e cariche di pericoli: il Battista, il Campanella, il Ramina. Dopo la guerra il Bricolla aveva accarezzato l’idea di rifarsi un’esistenza “normale”, ma a pochi mesi dall’addio alla vita di “spallone” un fatto eccezionale aveva cambiato per sempre il suo destino.

Alla sua storia di ragazzo, e poi di uomo, la scrittrice vedanese intreccia le vicende della comunità, legate al mondo segreto, avventuroso e rischioso del contrabbando, un mondo duro, di coraggio, solidarietà, generosità e amore, sullo sfondo di un paesaggio altrettanto duro ma anche ricco di fascino.

Ingresso libero.