Alla bocciofila Bederese nascono i futuri campioni della specialità raffa

Circa in questa stagione, nelle zone a clima adeguato, è il momento della raccolta della maracuja, più comunemente nota come frutto della passione, nella sua varietà gialla, dopo aver mostrato per intero nei mesi precedenti la straordinaria bellezza dei suoi fiori stellati composti da petali bianchi circondati da filamenti dai colori degradanti dal porpora al bianco fino all’azzurro terminale.

Sono fiori solitari, ma costellano la pianta rampicante di tinte sgargianti che desiderano solo essere ammirate.

Più o meno all’albeggiare dell’anno 2022, un po’ in anticipo rispetto alla Passiflora, ha ripreso a funzionare la Pilae Primaria Schola della Bocciofila Bederese con quattro allievi, dai 23 originari all’atto della fondazione nel settembre 2019, dispersi dalla maledizione del virus che la costrinse a sospendere ogni attività per due anni.

Quattro allievi, in ordine ascendente d’età, Marco, Alessio, Paola e Laura, dapprima titubanti, forse un po’ impacciati, poi gradualmente più disinvolti, bramosi nel voler rispolverare le conoscenze appena accennate nei primi mesi storici della scuola, nel volerle implementare cercando giorno dopo giorno di migliorarsi, di togliere dal metallo ancora grezzo le asperità per portarlo, con leggeri tocchi di lima, a lucentezze solo poco tempo prima insperate. Fiore della passione: ecco proprio la passione li contraddistingue.

Da un paio di sedute settimanali, si è saliti durante il periodo delle vacanze estive a sedute giornaliere, ciascuna di un’ora e mezza sino a due ore, sotto la guida di un personaggio altrettanto contaminato dal medesimo fiore: l’istruttore Antonio Testa, tenace, burbero e burlone in simbiosi, proiettato comunque a voler conseguire piccoli, continui miglioramenti. Così nel tardo autunno, al momento della raccolta, con il prezioso apporto delle due famiglie – sveliamo un altro minuscolo segreto: Alessio e Marco sono i fratelli Passera, mentre Laura e Paola sono le sorelle Meneghini – sono stati decisi i tempi per il passaggio dal gioco allo sport.

Laura e Paola, che sono le più grandi, saranno tesserate per il prossimo anno, Laura come senior avendo appena compiuto 18 anni, Paola come junior avendo solo 15 anni. Per le due ragazze, da quel momento sono iniziati i riti, soprattutto l’acquisto delle bocce, scelte con mille titubanze unite a una cura per i dettagli – peso, dimensioni, colore – quasi ossessiva a testimoniare la serietà dell’operazione.

In seguito gli estremi per ordinare le divise di gara per l’ingresso trionfale nel mondo dello sport delle bocce, settore raffa. Per loro non sarà molto semplice reperire competizioni del settore femminile, essendo ridotta la rappresentanza non solo in provincia, ma anche in Lombardia, considerato che gli juniores delle varie categorie, sia maschili che femminili, sono solo 128. Del resto la crisi delle vocazioni giovanili è permanente, si evidenziano i numeri degli alunni coinvolti dai vari progetti, ma questi si dimostrano sterili, perché incapaci di trascinare oltre una formale partecipazione.

A Bedero si è dimostrato che se si cerca di promuovere lo sport delle bocce attraverso la pratica diretta sul campo si possono ottenere risultati concreti. È vero che Laura e Paola sono due fantastiche ragazze che si appassionano seriamente in tutto quello che fanno e che Alessio e Marco, pur molto giovani, dimostrano una costanza encomiabile e forse seguiranno il cammino intrapreso dalle loro compagne di corso, tuttavia se nessuno li avesse condotti per mano a persuadersi del fascino del progetto tramite la conoscenza della pratica, probabilmente ora si starebbero dedicando ad altro. Sulla Pilae Primaria Schola giace il sudario del silenzio delle istituzioni: forse accorgersi di proposte diverse e incoraggiarle sarebbe auspicabile, poiché ogni onere del progetto è interamente a carico della Società che lo adempie serenamente, convinta che quella intrapresa, al di là delle eventuali future adesioni che si spera possano verificarsi, non sia da ignorare, dato che appare come quella più promettente in prospettiva.

PILLOLE DI BOCCE

7 gennaio – Baraggese – specialità coppia – serale regionale ABCD – inizio