Alla scoperta della Varese “segreta”: un programma di visite guidate per far conoscere Varese ai varesini

Dopo il grande successo delle visite guidate a Palazzo Estense, l’assessorato alla cultura del comune di Varese rilancia con una intera stagione alla scoperta di Varese: sono stati organizzati infatti da dicembre a giugno più di 30 appuntamenti gratuiti tra angoli, scorci e gioielli meno conosciuti della città giardino, in un unico progetto dal titolo “Conosci il tuo patrimonio“.

«L’iniziativa rientra nel percorso di avvicinamento del pubblico al patrimonio culturale e paesaggistico varesino avviato in via sperimentale con “Invito a Palazzo” nel periodo di maggio-giugno scorso, e che ha avuto cosi tanto successo – ha spiegato l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – Abbiamo voluto intitolarlo così perché pensiamo che il patrimonio culturale e artistico della città meriti di essere portato alla conoscenza di tutti e perché questo ha una forte valenza educativa: conoscere porta spesso a maggiore attenzione e cura dei beni stessi, ed è anche un’occasione per entrare in contatto con chi di mestiere si occupa della salvaguardia e cura del nostro patrimonio Saranno visite che permetteranno di osservare la propria città con sguardo inedito, soffermandosi su particolari che spesso sfuggono ai più».

«E’ un’importante occasione per essere “turisti nella propria città”, con percorsi adatti a famiglie e chiunque voglia apprezzare il nostro patrimonio storico e artistico – ha commentato la vicesindaca Ivana Perusin – Ma anche per i turisti in senso stretto: le visite a palazzo Estense ci hanno fatto scoprire che il il 50% dei partecipanti proveniva da fuori Varese. Questa è una iniziativa importante: che condivideremo con i partner della nostra iniziativa natalizia – Lecco, Cernobbio e Lugano – Ma anche al tavolo del turismo, perchè intorno a questa iniziativa è possibile creare delle occasioni, o dei pacchetti, per godere della città con percorsi accompagnati che permettono di conoscere meglio il patrimonio».

Da Santa Maria del Monte o Palazzo Estense, il calendario di appuntamenti alla scoperta delle bellezze di Varese prevede itinerari nascosti o poco esplorati, da conoscere e apprezzare grazie al supporto di guide abilitate, storici ed esperti: dal deposito della Biblioteca Civica all’Archivio storico comunale di viale XXV Aprile, dai cortili della vecchia Varese all’architettura tra le due guerre.

RITROVARE PALAZZO ESTENSE, APPROFITTANDO DEL NATALE

Primi da sinistra: l’assessore alla cultura Laforgia e la vicesindaco Perusin

Il percorso comincia a dicembre, con la complicità delle atmosfere natalizie: giovedì 8, venerdì 23, giovedì 29 dicembre 2022 e poi ancora venerdì 6 e lunedì 16 gennaio 2023 è in programma la visita agli ambienti della Corte di Francesco III d’Este: attraverso spazi esclusivi solitamente non visitabili, saranno aperte le porte di Palazzo Estense, mentre saranno accese le luci natalizie. Le visite saranno serali: gli orari saranno infatti alle 18.30, alle 19.30 e alle 20.30. I partecipanti saranno a gruppi di 15, la durata del percorso è di 1 ora: fondamentale perciò prenotare: su www.eventbrite.it cercando “Luce su Varese”.

Per Palazzo Estense è previsto, a partire da metà dicembre, anche “Invito a Palazzo” un percorso audiovisivo da vivere in autonomia e senza prenotazione grazie ad un qr code da “vedere” grazie al cellulare con le cuffie: sarà possibile così fruire di un “audiovideoguida” del palazzo anche nei luoghi meno conosciuti o non praticabili.

Un altro appuntamento con Palazzo Estense e i giardini sarà poi molto più in là, il 2 giugno, con una visita guidata dal titolo “Il settecento tra realtà e artificio“: l’appuntamento è ai portici di Palazzo Estense, per una narrazione diversa tra sale e giardini.

IL SACRO MONTE VISTO DAL LIBERTY

Sempre a dicembre sabato 10, domenica 11, sabato 17, domenica 18 e mercoledì 28 dicembre 2022 l’atmosfera natalizia aggiungerà ancora maggiore suggestione alle visite guidate previste al Sacro Monte, che toccheranno il tema del Liberty nel borgo attraverso una passeggiata tra i vicoli e le vedute di Santa Maria del Monte. Gli orari delle visite sono alle 15.00 e alle 16.30, per un numero di partecipanti per ogni turno di 25. Durata percorso: 1 ora e mezza. Le prenotazioni sono su www.eventbrite.it cercando “Pillole Liberty al Sacro Monte”.

TANTE “CHICCHE” IN CITTÀ

Sette altri appuntamenti permetteranno di scoprire diverse zone della città e altrettante storie: domenica 22 gennaio, 29 gennaio, 12 febbraio, 26 febbraio, 12 marzo, lunedì 8 maggio e venerdì 2 giugno 2023 sarà infatti la volta delle passeggiate tematiche su percorsi cittadini costruiti ad hoc.

Quattro di loro saranno in centro: il primo racconterà l’architettura tra le due guerre nei palazzi del centro e partirà dalla Questura (domenica 22 gennaio), il secondo il sacro dentro e e fuori le chiese, partendo da piazza san Vittore (Domenica 29 gennaio), il terzo sarà un percorso tra i cortili della vecchia Varese partendo da piazza Monte Grappa (Lunedì 8 maggio) e il quarto sarà l’appuntamento del 2 giugno a palazzo Estense sul settecento in città.

Altri tre saranno invece dedicati a tesori nascosti in altri quartieri: più precisamente a Bizzozero, alla scoperta della chiesa di Santo Stefano (domenica 12 febbraio 2023), a Velate con due incontri nello stesso giorno: uno sulla Velate medievale e uno alla scoperta del borgo (domenica 26 febbraio 2023) e a Sant’Ambrogio dentro al parco di villa Toeplitz (domenica 12 marzo 2023). Le prenotazioni sono su www.eventbrite.it cercando “Chicche in città” a partire da due settimane prima della singola iniziativa.

I percorsi tematici alla scoperta di Palazzo Estense, del Sacro Monte e del centro città saranno condotti dalle guide turistiche abilitate in collaborazione con Associazione IMMAGINA Arte Cultura Eventi.

LA BIBLIOTECA SVELATA

Sul fronte dei luoghi della cultura, riflettori accesi sul patrimonio librario e archivistico della città di Varese: particolarmente affascinante la visita della Biblioteca Civica, che aprirà anche le porte dei propri sotterranei, il vero cuore dello stabile che contiene circa 400mila volumi, sabato 14 e 21 gennaio, sabato 18 e 25 febbraio, sabato 18 marzo e 15 aprile: tra cunicoli e scaffali si potranno vedere libri del 1500 e riviste storiche, i volumi dei fondi storici e vedere come si arriva alla consegna di un libro in prestito. Gli orari delle visite sono: 14.00; 15.30; 17.00. Durata percorso: 1 ora. Numero partecipanti a turno: 10. Prenotazioni su www.eventbrite.it cercando “La Biblioteca segreta” a partire da due settimane prima della singola iniziativa.

DENTRO L’ARCHIVIO STORICO

Ricco di fascino è anche l’Archivio Storico, anche se molto poco conosciuto: è in viale XXV aprile e conserva, tra gli altri documenti, carte inedite inerenti la storia della città. IL comune ha deciso un’apertura dell’Archivio il 26 gennaio in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio e il 21 aprile, nell’imminenza della Festa di Liberazione. Il percorso, oltre a far conoscere questa realtà, farà emergere alcune storie varesine, a tema con le giornate. Orari: 10.00 e 11.00. Numero partecipanti a turno: 10. Durata percorso: 1 ora. Prenotazioni su www.eventbrite.it cercando “Aneddoti in archivio” a partire da due settimane prima della singola inIziativa.

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO CIMITERO MONUMENTALE

Per finire è stata prevista anche una visita al “nostro” Cimitero Monumentale, quello di Giubiano, prevista per domenica 4 giugno (turni alle ore 11.00 e 12.00). Come il più famoso cimitero milanese, quello di Giubiano è un autentico scrigno di tesori di epoca eclettica, liberty e razionalista. Durante il percorso alla scoperta del progetto dell’architetto Carlo Maciachini (Lo stesso dell’importante cimitero milanese) realizzato a partire dal 1880, si potranno scoprire una serie di sepolture di personaggi legati alla città. Durata percorso: 1 ora. Numero persone per visita: 20. Prenotazioni su www.eventbrite.it cercando “Memorie del Cimitero Monumentale” a partire da due settimane prima dell’iniziativa.