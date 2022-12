All’aeroporto di Malpensa risuona il gospel di Natale

Il concerto gospel di Natale a Malpensa è ormai un momento tradizionale, inaspettato per i viaggiatori e invece atteso da chi lavora in aeroporto e – prima dell’inizio del turno, in una pausa o mentre si prepara a uscire – ascolta un po’ di musica natalizia.

L’appuntamento è sempre al piano partenze, tra i passeggeri in partenza, quelli in viaggio di affari, quelli che tornano a casa dai parenti in Italia o all’estero, ma anche chi conclude a Malpensa una minivacanza prima di Natale.

Risuonano grandi classici natalizi come Jingle Bells o Feliz Navidad, celebri brani come When the saints go marchin’ in o altri più inattesi. Per i passeggeri il momento natalizio è sempre un po’ una sorpresa che incuriosisce, riempie quel momento d’attesa prima del volo. Immancabile il video da registrare sul telefono, ma c’è anche chi fa una diretta facebook per gli amici o chi lo trasmette in videochiamata. E sui brani più allegri si balla anche.