All’aeroporto Milano Malpensa per la prima del Teatro della Scala

Appuntamento all’aeroporto di Milano Malpensa per “Aspettando la Prima Diffusa 2022”, quando Sea presenta un momento di danza in aeroporto ““La danza/galop dei bambini” e “La danza dei genitori”: performance live tratta da “Lo Schiaccianoci”, in collaborazione con la scuola “Primaballerina Centro Danza ASD” di Castelletto Ticino, Maestra Rossana Seghezzi.

Appuntamento alle 18.00 al Piano Arrivi, zona Arrivi A; alle ore 18.30 al Piano Food Court, zona ristorante Rossopomodoro; alle ore 19.00 al Piano Partenze, zona check-in 5/9. Il giorno dopo, il 7 dicembre, ci sarà la “Prima Diffusa”, dove SEA presenta la proiezione della Prima della Scala alla Porta di Milano, appuntamento alle ore 18.