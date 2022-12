All’EcoPlanetario del Parco Pineta per ammirare Il cielo di Natale

L’evento, in programma nelle domeniche del 4, 11 e 18 dicembre, è suddiviso in diversi turni, per bambini tra i 6 e i 10 anni, o per ragazzi dai 9 anni in su

Avete mai pensato a che stelle vede Babbo Natale? Per rispondere a questa domanda il Parco Pineta di Tradate ha progettato un nuovo viaggio per piccoli astronauti, alla scoperta del Cielo di Natale.

Guidati dalla stella cometa i giovani esploratori del cosmo sfrutteranno l’EcoPlanetario del Centro didattico per andare a scovare Babbo Natale, farsi raccontare le storie del cielo ed immergersi così nell’atmosfera della festa più famosa dell’anno.

L’evento, in programma nelle domeniche del 4, 11 e 18 dicembre, è suddiviso in tre turni

– alle ore 14.30 per bambini indicativamente tra i 6 e i 10 anni accompagnati da un adulto

– alle ore 15.30 e alle ore 16.30 per ragazzi dai 9 anni in su (i minori di 14 anni dovranno essere accompagnati da un adulto).

La partecipazione ha un costo di 5 euro (ridotto a 3 euro per i minori di 14 anni) più 1 euro in caso di prenotazione a questo link.