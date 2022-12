Ambiente di lavoro: quanto influenza il successo personale e dell’azienda?

Il tema legato alla positività dell’ambiente di lavoro, attualmente, sta diventando meno definito per molti. L’avvento dello smart working come metodologia di lavoro fissa, scelta da parte di molte aziende, di fatto sta facendo cadere nel vuoto il dibattito sempre accesso sull’importanza di costruire un ambiente di lavoro che sia stabile e sereno per sé e i propri collaboratori.

Ciò non toglie, comunque, che la maggior parte dei lavoratori trascorre in ufficio buona parte della propria giornata e della propria vita, spesso facendosi star bene un ambiente poco gradevole, per il semplice timore di non compromettere la propria carriera o mettere a repentaglio la possibilità di costruirsene una. Ma è davvero una scelta saggia e quanto può influire sulla propria produttività?

È risaputo, infatti, che un ambiente di lavoro sano, stimolante, gioviale, collaborativo possa incrementare la produttività di ogni lavoratore, che in questo modo è più soddisfatto e rende di più riuscendo a raggiungere un buon livello professionale e, allo stesso tempo, condurre anche l’azienda a raggiungere maggiore successo.

Per coloro i quali ancora vanno in ufficio a lavorare, il dibattito sull’ambiente di lavoro è tutt’altro che superato.

Molti giovani, in particolare, alla loro prima esperienza professionale o anche dopo averne vissuta una negativa, tendono a informarsi prima di tutto sull’ambiente di lavoro che li aspetta, più che sulle opportunità di carriera e sulla remunerazione. Esistono anche piattaforme online prettamente dedicate alle opinioni da parte dei lavoratori nei confronti dei datori e dell’ambiente lavorativo generale, come ad esempio quello di GoWork, con l’obiettivo principale di perseguire un confronto costrittivo ed edificare ambienti positivi a vantaggio di tutti.

Quali sono in ogni caso i fattori che contribuiscono a creare un ambiente di lavoro sano e positivo?

Lo spirito di squadra

Per lavorare con passione all’interno di un ambiente di lavoro serve “attaccamento alla maglia”, esattamente come accade in uno sport di squadra. Un risultato che si può ottenere senza troppi sforzi con un attento lavoro a monte e a valle, in maniera trasversale.

È importante che i vertici dell’azienda trasferiscano anche all’ultimo collaboratore i valori e la mission dell’azienda, trasmettendo l’importanza di ogni ruolo ricoperto dai collaboratori e facendoli sentire parte dell’insieme, senza cui il raggiungimento degli obiettivi aziendali sarebbe impossibile.

Inoltre, è molto importante incoraggiare la collaborazione tra colleghi e i progetti di gruppo, così da stimolare i rapporti costruttivi e non competitivi e riuscire a creare un maggiore spirito di squadra in azienda.

Spazi, flessibilità e comunicazione

L’ambiente di lavoro può essere considerato una seconda casa e i colleghi una seconda famiglia, vista la quantità di ore che ci viene richiesto di trascorre insieme.

Un buon ambiente di lavoro, quindi, non può prescindere da un’atmosfera degli spazi fisici confortevole e stimolante allo stesso tempo.

Luminosità degli ambienti, piante, stampe, possibilità di personalizzare la propria postazione, angoli relax, openspace, spazi di condivisione e co-working sono tutti elementi che non possono mancare in un ambiente di lavoro positivo.

Allo stesso tempo, infine, è importante mantenere un dialogo costante e una certa propensione alla flessibilità degli orari per andare incontro alla maggiore conciliazione tra vita privata e lavoro.