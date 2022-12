Ambulatori medici temporanei per garantire l’assistenza ai cittadini di Castellanza, Gerenzano e Castronno

Ambulatori medici temporanei per arginare i disagi di chi rimarrà senza medici di base. La richiesta di Ats Insubria ai medici di medicina generale del territorio di mettere a disposizione ore aggiuntive per risolvere il problema degli ambiti carenti ha visto la partecipazione di una quindicina di curanti.

Un risultato che permette ad Ats di non interrompere il servizio di assistenza di base. In particolare, fa sapere Ats Insubria: «Gli Ambulatori Medici Temporanei (A.M.T.) verranno attivati per garantire la continuità dell’assistenza primaria nei confronti degli assistiti, a seguito di cessazioni di MMG rispetto ai quali non è stato finora possibile assegnare degli incarichi provvisori.

In particolare, nella provincia di Varese, con decorrenza 2 gennaio, l’A.M.T. aprirà nelle sedi di Castronno/ Caronno Varesino, Gerenzano e Castellanza. I medici che ruoteranno a seconda delle rispettive disponibilità e fabbisogni sulle stesse sono circa quindici complessivamente individuati sulla base di uno specifico bando».

È soprattutto nella città di Castellanza dove si registrano i maggiori problemi con ben 3 curanti in pensione dal 2023 e oltre 5000 assistiti a cui assicurare il servizio. In tutto, però, sono 9 i medici da nominare nei comuni di Gerenzano, dove mancano all’appello due medici curanti, Besozzo, Cittiglio, Castronno e Saronno dove manca un medico in ogni località. La popolazione di riferimento per questi ambulatori medici temporanei è di poco meno di 15.000 cittadini.